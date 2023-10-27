В Яндексе раскрыли, как формируются цены на такси во время снегопада

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu
Цены на такси в Москве на фоне снегопада выросли в 1,5-2 раза. В «Яндекс Go» рассказали «Радио 1», что рост стоимости обусловлен несколькими факторами.
В компании отметили, что причина роста цен стали нехватка водителей, увеличение спрос и небольшое количество автомобилей эконом-класса. Чтобы вывести на дороги больше машин, агрегатор повышает стоимость проезда.
Однако, в компании подчеркнули, что это временная мера, и она позволяет уехать на машине тем, кому действительно срочно это нужно. Так, стоимость проезда может отличаться в разное время суток в зависимости от спроса и погодных условий и количества водителей на дорогах.
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«Количество водителей на линии не меняется или даже может уменьшаться: некоторые водители решили остаться дома, потому что не успели “переобуться”. Чтобы привлечь на линию больше водителей, в сервисе периодически действует повышающий коэффициент», — рассказали в «Яндекс Go».
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Екатерина Шмакова