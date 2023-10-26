В Японии началось нашествие медведей

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Власти Японии сообщают о том, что в стране фактически началось нашествие агрессивных медведей. Они нападают на людей.
Mainichi Shimbun пишет, что министр охраны окружающей среды Синтаро Ито рассказал на пресс-конференции 24 октября, что медведи стали часто появляться около поселений. В 2023 финансовом году произошло 105 нападениях зверей, пострадали 109 человек.
Если эта тенденция получит продолжение, то год может стать рекордным по числу происшествий. Предыдущий рекорд зафиксирован в 2020 году, тогда звери набрасывались на людей 158 раз.
Ожидается и появление большого количества медведей-шатунов, когда начнутся холода. Причиной стал неурожай орехов бука японского, которые являются главной пищей медведей в регионе Тохоку.
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Если эта тенденция получит продолжение, то год может стать рекордным по числу происшествий. Предыдущий рекорд зафиксирован в 2020 году, тогда звери набрасывались на людей 158 раз.
«Мы просим граждан тщательнее утилизировать мусор, который привлекает животных. Кроме того, нужно лучше прятать фрукты и овощи, потому что медведи их тоже любят», —предупреждает Ито.Министерство охраны окружающей среды окажет дополнительную поддержку префектуре Хоккайдо и региону Тохоку. Именно там произошёл резкий рост столкновений с медведями.
Ожидается и появление большого количества медведей-шатунов, когда начнутся холода. Причиной стал неурожай орехов бука японского, которые являются главной пищей медведей в регионе Тохоку.
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Мария Фирсова