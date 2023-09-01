В Японии впервые нашли тритий у места сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

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В Японии впервые обнаружили тритий в океане рядом с местом сброса воды с АЭС «Фукусима-1», об этом свидетельствуют данные японской компании Tokyo Electric Power.
Прежде, в ходе проведения исследований, тритий находился в норме.
Специалисты выявили превышение допустимой нормы на северо-восточной границе страны примыкающего к АЭС порта. Примечательно, что в ряде других точках, которые пострадали от сброса воды, концентрация трития находится на уровне, не превышающем норму.
Прежде сообщалось, что военный эксперт Никулин объяснил, чем обернется для мира сброс воды с Фукусимы. По его словам, пострадает практически все.
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Специалисты выявили превышение допустимой нормы на северо-восточной границе страны примыкающего к АЭС порта. Примечательно, что в ряде других точках, которые пострадали от сброса воды, концентрация трития находится на уровне, не превышающем норму.
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Анастасия Крестьянова