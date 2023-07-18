В Японии женщина за 2 года позвонила в службу спасения 2761 раз, за что была арестована

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Когда врачи приезжали к женщине, она удивлялась и говорила, что никого не вызывала. Полицейские неоднократно выносили японке предупреждение об ответственности за ложные вызовы, но Хироко не обращала на это внимания. В итоге её арестовали. Хатагами объяснила, что ей было одиноко, и она просто хотела внимания.
«Мне хотелось, чтобы кто-нибудь выслушал меня и уделил внимание», — рассказала женщина.Арестованная полностью признала свою вину. Ей грозит тюремный срок и внушительный штраф.
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