В Ярославле скончался ветеран Великой Отечественной войны Каменецкий

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«Большая потеря. Не стало Александра Феофановича Каменецкого. Полковника, командира, ветерана Великой Отечественной Войны, настоящего героя. Его жизнь достойна учебников истории», - прокомментировал ситуацию Евраев.
Будучи пятнадцатилетним парнем Каменецкий ушёл в партизаны, затем попал в концлагерь, однако, смог сбежать оттуда. Военный служил разведчиком-радистом и не ушёл из армии даже будучи раненым. В результате, Каменецкому удалось дойти до Праги.
Евраев высказал искренние соболезнования родным и близким Каменецкого.
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