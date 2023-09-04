В Ярославской области введут штрафы за плевки

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«Правонарушители получают только предупреждения. Но с 7 сентября, когда исполнится два месяца с момента введения новой нормы, их будут наказывать в соответствии с законом – штрафом в полторы тысячи рублей», - прокомментировали ситуацию в сообщении правительства.
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