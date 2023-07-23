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В ЮАР заработал российский комплекс мониторинга космического мусора

23 июля 2023, 20:26

Фото: istockphoto/johan63

В ЮАР открылся российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора (ОЭК ОКМ). На объекте уже были проведены первые сеансы наблюдения.

Во время церемонии открытия генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, взрывной рост количества стран, имеющих выход в космос, и многократное увеличение количества спутников на околоземных орбитах приводят к многократному росу угроз столкновения. В этой ситуации очень важным становится расширение сети станций наблюдения за космическим пространством, чтобы такими средствами добиваться максимального покрытия, передает РИА Новости.

Команда российских специалистов уже прибыла на станцию, чтобы начать обучение персонала с южноафриканской стороны, который будет заниматься непосредственной эксплуатацией станции. Юрий Борисов выразил надежду, что сотрудничество России и ЮАР будет динамично развиваться в самых разных областях, а открытие станции станет только одним из многих совместных проектов.

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#космос
#мусор
#проект
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Собянин: В Москве начали производство оборудования для атомных ледоколов
23 июля 2023, 20:26

Фото: iStock/KadnikovValerii

На заводе в Москве впервые в России произвели составляющие для атомных ледоколов. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Столичный завод первым в России разработал и произвёл компоненты для системы безопасности атомных ректоров ледоколов. Раньше эти детали поставляли из Европы», – сообщил мэр Москвы.

Элементы разработали за четыре месяца, что является рекордным показателем. К концу года наладить установку отечественного оборудования планируется на всех новых ледоколах.

Кроме того, Собянин уточнил, что ледоколы работают на Северном морском пути и помогают в изучении природного потенциала Арктики. 

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#ледокол
#производство
#Москва
#импортозамещение
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Бывший министр обороны Греции призвал запросить у России самолеты для тушения пожаров
23 июля 2023, 19:45

Фото: istockphoto/Dushlik

Территорию Греции охватили сильные пожары, с которыми не удается справиться из-за жаркой погоды и сильных ветров. Экс-глава министерства обороны страны Панос Камменос призвал обратиться к России с просьбой поставить самолеты-амфибии Бе-200, приспособленные для борьбы с огнем.
Наиболее сложная ситуация на греческом острове Родос. Там пожары не могут потушить с 18 июля, передает издание «ИноСМИ». Из центральной части острова пожар добрался до юго-восточных районов, до побережья. Оттуда эвакуировано уже 19 тысяч человек. Всего греческие власти планируют вывезти с Родоса 30 тысяч местных жителей и туристов. По информации полиции Греции, это крупнейшая за всю историю операция по эвакуации из-за пожара.

На фоне катастрофической ситуации с пожарами бывший министр обороны настаивает, что огнеборцам не обойтись без российских самолетов Бе-200, отлично зарекомендовавших себя в борьбе со стихийными бедствиями. Он призывает власти повиниться и попросить помощи у России.

«Без «Бериева» ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут...», — написал Камменос в своем Twitter-аккаунте.

Стоит напомнить, что афинские власти после начала спецоперации на Украине поддержали кампанию коллективного Запада по оказанию санкционного давления на Россию. В частности, Греция закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Камменос считает, что Бе-200 в небе над Грецией сейчас бы очень пригодились.

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#самолет-амфибия
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#бе-200
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Техасские учёные случайно открыли новое свойство металла
23 июля 2023, 19:26

Фото: iStock/Nordroden

Учёные из Техасского университета открыли возможность металлов к самовосстановлению. Результаты исследования приводит журнал Nature.
Специалисты проводили исследования, чтобы оценить распространение царапин на растянутом куске платины. В итоге, к удивлению учёных, через некоторое время трещины самостоятельно затянулись, что показало новые свойства металлов.

В будущем будет проведён ещё ряд исследований для подтверждения открытия. Если металл действительно способен возвращаться в первоначальное состояние, эта находка поможет продлевать срок службы металлических конструкций, таких как мосты, самолёты, двигатели и т.д. 

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#открытие
#наука
#Техас
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Космонавтка из Белоруссии направится к МКС 13 марта 2024 года
23 июля 2023, 19:20

Фото: istockphoto/3DSculptor

Пилотируемый корабль «Союз МС-25» с белорусской космонавткой в составе экипажа отправится к МКС 13 марта 2024 года. Как сообщили в «Роскосмосе», две представительницы Белоруссии Марина Василевская и Анастасия Ленкова прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, где пройдут подготовку к космическому полету.
Подготовка к полету начнется в понедельник, 24 июля, и займет восемь месяцев. За это время белорусские космонавтки изучат системы пилотируемого корабля «Союз МС-25» и устройство российского сегмента МКС, передает ТАСС. Кроме того, будут проведены тренировки по отработке нештатной посадки в различных географических и климатических зонах.

Уточняется, что Марина Василевская включена в основной экипаж 21-й экспедиции посещения МКС, Анастасия Ленкова — в резервный. В августе космонавтки отправятся на научно-производственное предприятие «Звезда», где будут отлиты ложементы и сняты мерки для пошива скафандров. Вместе с Мариной Василевской к МКС отправятся космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон (США).

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#космонавт
#белоруссия
#полет
#мкс
#союз
#тренировка
#подготовка
#центр
#скафандр
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Семиклассница вырвала восьмилетнюю сестру из рук педофила в Чите
23 июля 2023, 18:04

Фото: istockphoto/Gleb Kosarenko

В Чите отважная 14-летняя девочка сумела защитить свою сестру-второклассницу от посягательств неизвестного мужчины. Тот пытался затащить ребенка в свою машину.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, сестры гуляли во дворе своего дома. Когда старшая ненадолго отвлеклась, к младшей подошел неизвестный мужчина и стал звать ее пойти с ним, обещая угостить конфетами. Девочка отказалась, но незнакомец настаивал, приглашал в свой автомобиль, где по его словам сидел маленький котенок. Потом он просто схватил ребенка за руку и потащил к своей машине.

На крик девочки прибежала старшая сестра. Она набросилась на мужчину, стала пинать его и царапать и в конце концов освободила младшую из рук похитителя. На шум стали собираться взрослые. Тогда педофил вскочил в машину и уехал. Собравшиеся соседи вызвали полицию.

Несостоявшегося похитителя сейчас разыскивают правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на похищение несовершеннолетнего». Известно, что девочки живут в неполной семье, в которой безработная мать и четверо детей. На учете в отделе по делам несовершеннолетних никто из них не состоит.

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#девочка
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#педофил
#похититель
#автомобиль
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В Химках обновили оборудование на трансформаторной подстанции «Мособлэнерго»
23 июля 2023, 17:29

Фото: пресс-служба администрации Химок

В Химках в рамках программы повышения надёжности электроснабжения потребителей специалисты «Мособлэнерго» провели капитальный ремонт трансформаторной подстанции. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации города.
В результате проведённых работ были заменены коммуникационные аппараты, что позволит улучшить качество электроснабжения крупного ЖК «Васко да Гама».

«При содействии главы города Дмитрия Волошина и губернатора Андрея Воробьева наш город активно внедряет проекты по реконструкции энергосистемы и стремится обеспечить надежное электроснабжение для всех жителей», – поблагодарил представителей Правительства Московской области муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что за 2023 год специалисты «Мособлэнерго» планируют обновить оборудование на 213 объектах, отремонтировать 316 км линий электропередач, а также очистить от упавших веток 228 гектаров охранных зон трасс воздушных ЛЭП.

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#Химки
#Мособлэнерго
#ремонт
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Нетрезвый житель Москвы пытался въехать в Кремль на своем автомобиле
23 июля 2023, 17:11

Фото: istockphoto/Aleksei Mitrushkin

Пьяный москвич пытался заехать в Кремль прямо на своей машине, утверждая, что у него там «бизнес-встреча». Дальше КПП его не пропустила охрана. Теперь все свои встречи он будет проводить в СИЗО.
Утром, 21 июля, 40-летний Алексей был не в себе после бессонной ночи с обильными возлияниями, сообщает телеграм-канал SHOT. В нем возникло непреодолимое желание предложить свои бизнес-идеи в Кремле ввиду их чрезвычайной государственной важности. На своем стареньком «порше» он направился из Чертаново в центр столицы и сумел добраться до Красной площади. Надеялся Алексей попасть и внутрь Кремля. Уверенности добавляли номера машины 999.

Однако охрана Кремля не купилась ни на «порше» блатные номера, ни на уговоры и просьбы пустить. Водителя проверили на алкоголь и выяснили, что он ехал за  рулем пьяным. «Генератора бизнес-идей» арестовали. Теперь его ждет суд, пока только за вождение в нетрезвом виде.

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#кремль
#москвич
#автомобиль
#охрана
#суд
#вождение
#красная площадь
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«Роскосмос» отметил важность разработки международных «правил космического движения»
23 июля 2023, 16:01

Фото: istockphoto/forplayday

Международные правила, руководствуясь которыми страны будут выводить на орбиту спутники и управлять их движением во избежание возникновения опасных ситуаций, могут появиться уже через пять лет. Такое мнение высказал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.
Он считает, что, беря в расчет планы и проекты космических держав, к 2030 году количество спутников на околоземной орбите превысит 100 тысяч. Блошенко не согласился с расхожим мнением, что «космос большой, и в нем всем хватит места», передает «Интерфакс». По его словам, количество привлекательных орбит для спутников довольно ограничено, а перегруженность космического пространства техникой может приводить к возникновению непредвиденных опасных ситуаций.

Разработка единой международной нормативной базы для регламентации космических полетов стала бы надежной гарантией безопасности, полагает Александр Блошенко. Следуя «правилам космического движения», страны, запускающие спутники и космические корабли, не станут создавать опасных ситуаций для себя и участников космических программ из других стран. Поэтому разработка таких правил не за горами, считает Болошенко.

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#роскосмос
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#космос
#спутник
#орбита
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В Греции ожидаются рекордные показатели жары
23 июля 2023, 14:25

Фото: iStock/RobertBreitpaul

В Афинской национальной обсерватории спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений в Греции. Об этом сообщает CNN.
Директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос заявил, что Грецию, вероятно, ожидает от 15 до 16 дней жары.

Таких показателей ещё не было за всю продолжительность метеонаблюдений в стране. Кроме того, специалист предположил, что жара может задержаться и на более длительный срок.

Уточняется, что этим летом температура воздуха может подняться до рекордных 44,8 градусов по Цельсию, которые были зафиксированы в 2007 году.

Лагувардос также напомнил, что последний рекорд был побит в 1987 году, когда жаркая погода сохранялась 12 дней.

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