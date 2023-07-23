В ЮАР заработал российский комплекс мониторинга космического мусора

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В ЮАР открылся российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора (ОЭК ОКМ). На объекте уже были проведены первые сеансы наблюдения.
Команда российских специалистов уже прибыла на станцию, чтобы начать обучение персонала с южноафриканской стороны, который будет заниматься непосредственной эксплуатацией станции. Юрий Борисов выразил надежду, что сотрудничество России и ЮАР будет динамично развиваться в самых разных областях, а открытие станции станет только одним из многих совместных проектов.
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