В Зале торжеств главного армейского храма провели почти 180 свадеб

Фото: Минкульт МО
В Зале торжеств Музейно-храмового комплекса Вооружённых сил России, расположенного в Подмосковье, создали семьи 88 военных. Всего за время своей работы зал провёл 179 церемоний бракосочетания, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Площадка, где проходят выездные регистрации брака, была открыта год назад и пользуется большой популярностью. Там есть всё, что нужно для церемонии: живой звук, торжественная обстановка, «Мостик счастья», где можно закрыть символический замок. Каждая пара имеет возможность ударить в главный колокол.
Военнослужащие могут использовать Зал торжеств для бракосочетания бесплатно. Остальные пары проводят регистрацию на общих основаниях.
Для организации регистрации брака на территории комплекса нужно подать заявление через Единый портал госуслуг, выбрать Дворец бракосочетания №3 Главного управления ЗАГС Московской области и желаемую дату проведения церемонии. Также можно лично посетить дворец.
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Лора Луганская