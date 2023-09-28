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В Запорожской области день воссоединения с РФ объявили праздничным и нерабочим

28 сентября 2023, 15:20
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

День, когда Запорожская область официально вошла в состав Российской Федерации, объявили праздничным в регионе, об этом написал губернатор региона Евгения Балицкий в своем Telegram-канале.
«Подписал указ об установлении на территории Запорожской области дополнительного нерабочего праздничного дня 30 сентября, в День воссоединения Запорожской области с Российской Федерацией», - прокомментировал ситуацию Балицкий.

Губернатор отметил, что в это году праздник 30 сентября переносится на понедельник, 2 октября.


Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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#евгений балицкий
#россия
#праздник
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Глава Можайского округа оказал помощь матери бойца СВО
28 сентября 2023, 15:13

Фото: istockphoto / Studio Images

В Можайском округе продолжается комплексная поддержка военнослужащих и членов их семей.
К главе городского округа Денису Мордвинцеву обратилась за помощью мама военнослужащего специальной военной операции с просьбой в содействии при заготовке дров на зимний период, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В доме матери бойца СВО не проведён газ, поэтому у неё печное отопление, для которого требуются дрова. Раньше матери помогал сын, но сейчас он находится в зоне СВО.
«Сын ушел добровольцем на фронт в октябре прошлого года. До этого он был моей поддержкой и опорой. Но сейчас там он нужнее. За это время уже получил несколько медалей за успешное выполнение боевых задач. Очень горжусь. Дай Бог всем матерям таких сыновей, как мой», — рассказывает мать военнослужащего Людмила. 
Глава муниципалитета совместно с депутатами откликнулись на просьбу женщины и ей оперативно доставили грузовик наколотых дров.


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В Армению из Нагорного Карабаха уже переехали 70,5 тысяч человек
28 сентября 2023, 15:04

Фото: iStock/scaliger

В Армению из Нагорного Карабаха уже переехали 70,5 тысяч человек, об этом сообщили в правительстве Армении.
По информации из открытых источников, население непризнанной Нагорно-Карабахская республики составляло более 150 тысяч человек, 99,7 процентов из которых – армяне.

При этом, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что совсем скоро в НКР совсем не останется армян.

Сегодня также стало известно, что азербайджанский суд арестовал бывшего государственного министра Карабаха Рубена Варданяна на четыре месяца. Ему предъявили обвинения в финансировании терроризма, участии в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону, а также незаконном пересечение государственной границы.

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#население
#армения
#нагорный карабах
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Программа текущего года по ремонту подъездов в Можайском округе выполнена на 100%
28 сентября 2023, 14:36

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Ремонт подъездов в Можайском округе проводился в рамках ежегодной программы губернатора Московской области «Мой подъезд».
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщает, что Можайский округ находится в лидерах по выполнению программы по ремонту подъездов, досрочно завершив ремонтные работы. 
«На сегодняшний день показатель отремонтированных подъездов от общего годового плана составляет 81%, а годовой план по ремонту подъездов полностью завершен в 31 муниципальном округе Подмосковья. Всего до конца года еще порядка 250 тысяч жителей будут жить в обновленных подъездах», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области  Антон Велиховский.
В рамках программы жители вправе предложить любой дизайн и оформление своего подъезда, а также им предоставляется возможность осуществлять полный контроль за ходом реализации работ.

Программа осуществляется в муниципалитете 7 лет, за это время специалисты провели ремонт порядка 100 тысяч подъездов округа. Программа помогла улучшить жилищные условия около 2,6 миллионам жителей.

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Врач Кондрахин рассказал о смертельной опасности хранения овощей в погребе
Врач Кондрахин: любое растение, которое хранится в погребе, опасно для человека
28 сентября 2023, 14:18

Фото: iStock/ArtEvent ET

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что любое растение, которое хранится в погребе, представляет серьезную опасность для организма человека, однако все дело в количестве. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, зачастую большой объем овощей, фруктов и ягод находится в маленьком пространстве, в результате чего продукты забирают весь кислород, а в помещении становится нечем дышать.

«Картошка — это живое растение, которое выделяет CО2. Так как этот газ «тяжелый» и не имеет запаха, мы его не чувствуем. Спускаясь в подвал, где нет кислорода, человек начинает терять сознание и погибает в течение нескольких минут», — цитирует Кондрахина «Вечерняя Москва».

Врач порекомендовал установить специальные электронные датчики в погребе, сигнализирующие о накоплении большого количества CО2. Он также отметил необходимость присутствия вентиляции в помещении, которая позволит устранить все признаки гниения картофеля.

Напомним, во Владивостоке двое мужчин погибли в погребе, где хранилась старая картошка. Погибшие отравились испарениями гниющей картошки.

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В Подмосковье начнут фиксировать нарушения правил парковки на остановках
28 сентября 2023, 14:17

Фото: пресс-служба Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С ноября месяца в московской области начнут установку камер на остановках, которые будут фиксировать нарушения правил парковки. В 6 округах на 20 остановочных пунктах планируется организовать контроль правильной парковки. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Первоначально они появятся в Ленинском округе и Одинцове на наиболее запаркованных остановках. Также в жилых комплексах «Пригород Лесное» и «Восточное Бутово» камеры начнут фиксировать нарушения на остановках.
 
В министерстве призвали владельцев транспортных средств соблюдать правила парковки и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.
 
Стоит отметить, что парковаться на автобусных остановках запрещено. Неправильно припаркованные машины мешают движению общественно транспорта. В последствие на дорогах образуются заторы и повышается возможность.

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В Кашире оборудуют новый переход на платформе «Тесна»
28 сентября 2023, 14:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Специалисты начали строительные работы нового перехода на платформе «Тесна», которой ежедневно пользуются сотни жителей Каширы.
В 2023 году специалисты занимаются строительством новых пешеходных переходов на железнодорожных станциях Павелецкого направления. Благодаря новому переходу рядом с платформой Тесна путь жителей округа станет комфортнее и безопаснее, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира. 
«Новые одноуровневые пешеходные переходы будут оснащены световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности. На них обустроят накопительные площадки S-образной формы, которые позволяют пешеходу сконцентрировать внимание на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от подвижного состава», — уточнили в министерстве транспорта Московской области.
На данный момент специалисты разобрали старый переход и оборудовали временный и продолжают строительство нового будущего пути через рельсы. 

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В Можайске реализуют мероприятия по очистке водоёмов
28 сентября 2023, 13:52

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа

В 2021 году стартовала губернаторская программа по очистке водоемов «100 прудов и озер». Она направлена на восстановление водных объектов. На портале «Добродел» жители Подмосковья самостоятельно выбирают водные объекты, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.
Благодаря современным технологиям очистка водный объектов осуществляется без осушения. Для этого проводится сбор мусора со дна и ряски с поверхности, прочистка водостока от ила, уборка сухостоя.

За два года реализации программы обновили пруды на улице Говорова в г. Можайске и на улице Дрейман в п. Уваровка. Об этом сообщила администрация Можайского городского округа.

В 2021 году в рамках программы израсходовано 397,1 тыс. рублей, из которых 149,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Можайского городского округа, в прошлом году   9 244,8 тыс. рублей, 8 937,9 тыс. рублей из бюджета округа.

Стоит отметить, что сейчас приступили к очистке пруда в деревне Рыльково. 1 283,7 тыс. рублей предусмотрено на реализацию программы из средств Можайского городского округа в 2023 году.

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#подмосковье
#уборка
#администрация
#можайск
#водоёмы
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«Аэрофлот» сообщал о сбое в системе Leonardo
28 сентября 2023, 13:50

Фото: IStoc/undrey

По данным компании «Аэрофлот», из-за сбоя в системе бронирования Leonardo регистрация в аэропортах была затруднена.
О сбоях сообщали авиакомпании «Победа» и «Россия», пишет «Коммерсантъ». В «Ростехе» сбой системы объясняют DDoS-атакой из-за рубежа.
 
«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo («Сирена-Тревел») затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании»,— говорилось  в сообщении авиакомпании.
Пресс-служба «Победы» сообщала, что регистрация в аэропортах происходила в ручном режиме. Чуть позже система бронирования заработала в штатном режиме.
 
Напомним, в прошлом году все 53 российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования. Госкорпорация «Ростех» перевела компании на платформу Leonardo, которая была разработана «Сиреной-Тревел», аффилированной с «Ростехом».

Ранее сообщалось, что рейс из Иркутска в Таиланд задержали на 20 часов. Вылет должен был состоятся в 5:15 (00:00 мск) 24 сентября, но он был перенесён более чем на 12 часов, из-за того, что «два члена экипажа не прошли медосмотр». Потом рейс перенесли ещё раз.

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#самолет
#аэропорт
#рейсы
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В Финляндии суд обязал россиянина, который просил убежища, вернуть детей в РФ
28 сентября 2023, 13:37

Фото:istockphoto/nambitomo

Верховный суд Финляндии не разрешил россиянину, просящему в Хельсинки убежища для себя и двух своих незаконно вывезенных из России детей, оставить несовершеннолетних в стране.
Финская газета Helsingin sanomat пишет, что суд постановил вернуть детей матери в Россию. До этого момента Апелляционный суд Финляндии отклонял требование матери вернуть детей в возрасте 10 и 12 лет.
 
Отец аргументировал свою позицию «военной подготовкой», которую дети проходили в России. При этом один из детей учился в кадетском классе, другой получал образование в классе Юнармии.
 
«По мнению Верховного суда, возвращение не создаст настолько серьезной опасности для детей, чтобы в возвращении могло быть отказано. Суд обязал немедленно вернуть детей», - сказано в сообщении.
Издание не уточняет, как долго отец с детьми находился в Финляндии.

Ранее сообщалось, что на одном из сайтов с объявлениями появилось сообщение о продажи ребёнка в Новосибирске. Мать ребёнка, выставленного на продажу, утверждает, что её взломали. Женщина из-за случившегося скандала находится на грани нервного срыва.


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#дети
#родители
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