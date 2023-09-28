В Запорожской области день воссоединения с РФ объявили праздничным и нерабочим

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День, когда Запорожская область официально вошла в состав Российской Федерации, объявили праздничным в регионе, об этом написал губернатор региона Евгения Балицкий в своем Telegram-канале.
«Подписал указ об установлении на территории Запорожской области дополнительного нерабочего праздничного дня 30 сентября, в День воссоединения Запорожской области с Российской Федерацией», - прокомментировал ситуацию Балицкий.
Губернатор отметил, что в это году праздник 30 сентября переносится на понедельник, 2 октября.
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