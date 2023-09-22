В Зарайске строится большая школа на 825 учеников

Глава городского округа Зарайск доложил Андрею Воробьёву, что в рамках губернаторской программы капитально отремонтировали детский сад № 11 в Зарайске и № 9 в посёлке Текстильщиков.
«Уже полностью готовы фундамент, плита, также мы начали лить перекрытия первого этажа. На объекте почти 100 человек, работа идёт», — добавил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
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