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В Зарайске строится большая школа на 825 учеников

22 сентября 2023, 12:43
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко строительство и капитальный ремонт социальных объектов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава городского округа Зарайск доложил Андрею Воробьёву, что в рамках губернаторской программы капитально отремонтировали детский сад № 11 в Зарайске и № 9 в посёлке Текстильщиков.


В 2025 году специалисты достроят школу на 825 мест и введут её в эксплуатацию. Школа общей площадью 16 тысяч кв. метров, расположена на улице Московской.
«Уже полностью готовы фундамент, плита, также мы начали лить перекрытия первого этажа. На объекте почти 100 человек, работа идёт», — добавил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

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Глава Зарайска рассказал о реализации программы расселения из аварийного жилья
22 сентября 2023, 12:55

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко реализацию программы расселения жителей из аварийного жилья и строительство нового жилья, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Виктор Петрущенко доложил губернатору, что возле одной из школ округа построен новый ЖК, который на сегодняшний день полностью заселён.
«В этом же месте выбрана площадка для возведения новых домов, куда планируется переселить людей из аварийного жилья. На сегодняшний день в округе новые квартиры ждут 550 жителей 35 аварийных МКД», — добавил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
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Глава округа Зарайск доложил губернатору о модернизации систем ЖКХ.
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#строительство
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#капитальный ремонт
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#расселение
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В Зарайске проведут капитальный ремонт дорог
22 сентября 2023, 12:29

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко строительство и капитальный ремонт дорожных объектов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Виктор Петрущенко доложил губернатору, что в муниципалитете за 5 лет построили 28 автомобильных дорог протяженностью 35 км, а также отремонтировали 20 км покрытия и 42 дорожных участка.

Кроме того, на следующий год запланировано проведение капитального ремонта дорог в деревне Овечкино, деревне Жилконцы и деревне Замятино.

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Андрей Воробьёв провёл рабочую встречу с главой округа Зарайск.
#жкх
#строительство
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#капитальный ремонт
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Собянин заявил об окончании строительства центра фигурного катания в Ясенево
22 сентября 2023, 12:14

Фото: istock / JohnAlexandr

Строительство центра фигурного катания тренера Этери Тутберидзе в районе Ясенево в Москве окончено. Об этом заявил мэр города Москва Сергей Собянин в своем телеграм-канале 22 сентября.

Собянин также сказал, что приезжал на территорию центра полтора месяца назад и тогда понял, что объект будет сдан быстрее обозначенного срока.

Спортивный объект включает в себя две ледовые арены, трансформирующиеся в хоккейные поля. Арены позволят проводить хоккейные матчи, соревнования по фигурному катанию и ледовые шоу. Также в центре расположены 10 хореографических, 2 тренажерных, один акробатический залы и тренировочная площадка, покрытая льдом. 

На территории спортивного объекта построена парковка на сто автомобилей и автобусов, а также место для прогулок. В заключении мэр пожелал тренерам и будущим чемпионам удачи и побед. 

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#спорт
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Глава округа Зарайск доложил губернатору о модернизации систем ЖКХ
22 сентября 2023, 12:08

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко модернизацию систем ЖКХ, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава округа Зарайск рассказал губернатору о том, что за 5 лет удалось обеспечить питьевой водой дома более 1 тысячи жителей деревни Титово, посёлка Зарайский и 2-го отделения совсхоза «Зарайский».

Специалисты построили 16 блочно-модульных котельных и отремонтировали тепловые сети протяженностью 18 км в четырёх населённых пунктах, что обеспечило комфорт 1,7 тысяч человек.
«Что касается очистных сооружений — идёт проектирование 16 объектов, из них 8 уже готовы. До нового года, думаю, мы сделаем все сметы, чтобы попасть в 5-летнюю программу по модернизации, а следующей весной планируем приступить к реализации», — рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
Глава муниципалитета добавил, что в округе запланированы мероприятия по реконструкции трёх центральных тепловых пунктов, капитальный ремонт котла, а также работы по реконструкции и модернизации тепловых сетей протяженностью 75,3 км.

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#жкх
#зарайск
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#капитальный ремонт
#комфорт
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#андрей воробьёв
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День осеннего равноденствия 23 сентября 2023: приметы и история
22 сентября 2023, 12:00

Фото: iStock/Nastco

23 сентября произойдет очередное осеннее чудо, которое повторяется из года в год. Именно в этот день светлый период суток сравняется с ночью. Редакция «Радио 1» расскажет, что означает это природное явление, какие существуют традиции и приметы, а также чего стоит опасаться в этот день.

День осеннего равноденствия 2023: что это за явление

 
Этому природному явлению есть астрологическое объяснение. В день осеннего равноденствия Солнце «пересекает» экватор и переходит из Северного полушария в Южное. Так называемый «Солнечный переход» происходит в разное время, однако строго приходится на три дня: с 21 до 24 сентября. 

Когда День осеннего равноденствия в 2023 году?

 
В 2023 году это осеннее явление произойдет 23 сентября в 09:49 мск. Именно тогда день и ночь будут длиться равное количество часов – 12. На следующий день световое время начнет сокращаться, это продлится до периода дня зимнего солнцестояния, которое наступит 22 декабря.
 

День осеннего равноденствия: влияние на человека

 
Несмотря на множество мифов и легенд, связанных с этим природным явлением, у него вполне научное объяснение. Влияние на человека специалисты также объясняют с астрологической точки зрения. Равноденствие является мощнейшим энергетическим явлением, которое оказывает влияние не только на метеозависимых людей, но и на технику. У людей могут появиться головные боли, они могут жаловаться на слабость или недомогание. Явление может затронуть работу спутников связи, двигающихся по геостационарной орбите. Солнечное излучение вносит сильные помехи в радиосигналы с орбиты. 

 

День осеннего равноденствия 2023: традиции 

 
Славяне называли праздник по-разному. Чаще всего День осеннего равноденствия называли Осенинами. В этот период начинались работы по сбору урожая. В ходе торжества подводились итоги прошедшего лета, оценивалось то, насколько удачным выдался урожай. Люди водили хороводы, осыпали друг друга зерном, пели песни, ходили друг к другу в гости. В этот день было важно приготовить много блюд и накрыть богатый стол. Самым важным угощением для гостей был свежий хлеб. 
 
                                                                                                   Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Из ягод рябины делали обереги. Считалось, что эти плоды уберегают семью от злых духов. Ягоду также использовали в качестве лекарства от страшных недугов. Славяне связывали это праздник с теплом и светом. Считалось, что в этот день вода обладала чудодейственной силой. Важно было омыться водой, чтобы получить красоту и здоровье. 
 
Незамужние девушки в этот день искали себе суженного. Они не плели кос и ходили весь день с распущенными волосами. На рассвете женщины ходили к реке, пели, водили хороводы и угощали хлебом нуждающихся. 

 


День осеннего равноденствия 2023: приметы  

 
Предки называли осеннее равноденствие чудесным явлением и боялись разгневать природу. В этот день не принято что-то строить или ломать. Использовать в этот день острые предметы, шить, вязать, также нельзя. Люди в этот праздник не ходили босиком, не стригли волосы и не давали деньги в долг. 
 
Согласно поверьям, сватовство и свадьбы в этот день считались не счастливыми. Также нельзя вспоминать в этот день имена усопших, чтобы не накликать беду. 

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#переход
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Россиянам рассказали, можно ли обмануть камеры, фиксирующие непристёгнутый ремень
Автоюрист Воропаев: дорожные камеры с нейросетью не обмануть
22 сентября 2023, 11:58

Фото: iStock/Jae Young Ju

Автоюрист Лев Воропаев рассказал «Вечерней Москве», можно ли обмануть дорожные камеры видеонаблюдения, фиксирующие непристёгнутого ремнём безопасности водителя или пассажира.
Напомним, что днём ранее Дептранс Москвы заявил, что дорожные камеры теперь могут фиксировать непристёгнутых пассажиров. При выявлении нарушения, водителю придёт штраф в размере одной тысячи рублей. Исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в городе работают свыше 200 камер с самостоятельно обучаемой нейросетью.

По словам собеседника «Вечерней Москвы», обмануть такую камеру не удастся. Она, конечно, может затрудниться, если обнаружит на водителе одежду с принтом, имитирующим ремень безопасности, или руку водителя, направленную к пассажиру. Однако вероятность такой ошибки очень мала.  

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#дорога
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Глава Зарайска Виктор Петрущенко рассказал о благоустроенных территориях в округе
22 сентября 2023, 11:49

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко как в округе реализовывается программа благоустройства, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава региона отметил, что Зарайск является одним из лидеров среди муниципалитетов по темпам и уровню благоустройства.  

В городском округе уже привели в порядок 10 локаций, среди которых парк «Беспятовская роща», улицы Октябрьская, Советская и Красноармейская, скверы им. Леонова и сквер у дома культуры «Победа», также специалисты благоустроили набережную реки Осётр.

Глава муниципалитета Виктор Петрущенко доложил губернатору, что до конца октября также завершатся работы по благоустройству на территории Зарайского Кремля, улице Музейная, на набережной реки Осётр в рамках II этапа и плотине.
«В День города в реку Осётр мы запустили 16,5 тысяч мальков стерлядки, в октябре планируем еще 8 тысяч. На всех объектах, кроме плотины, готовность где-то 80-85%», — добавил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
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#андрей воробьёв
#благоустройство
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Андрей Воробьёв провёл рабочую встречу с главой округа Зарайск
22 сентября 2023, 11:26

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко благоустройство, модернизацию систем ЖКХ, а также строительство и капремонт социальных и дорожных объектов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы встречались с вами летом, общались с жителями. Знаю, что идут большие работы по благоустройству. Принято решение о модернизации ряда очистных сооружений – тема важная. Ранее жители отдаленных населенных пунктов просили твердое покрытие дорог. Всегда приятно, когда идешь по улицам города, и люди спокойно вступают в беседу, говоря и о том, чему они рады, и о том, что их беспокоит. Важно не останавливаться на достигнутом. Мы стараемся модернизировать все сферы», — сказал губернатор в ходе общения с главой городского округа Зарайск.
Также, глава региона поблагодарил главу муниципалитета за активную работу с обратными министерствами.

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#андрей воробьёв
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Подмосковных предпринимателей научат управлять своими эмоциями
22 сентября 2023, 11:19

Фото: istockphoto / kasto80

5 октября состоится бесплатный очный тренинг «Эмоциональный интеллект» для предпринимателей Московской области, котором могут принять участие представители МСП и физические лица и желающие открыть свой бизнес в Подмосковье.

5 октября состоится бесплатный очный тренинг «Эмоциональный интеллект» для предпринимателей Московской области, котором могут принять участие представители МСП и физические лица и желающие открыть свой бизнес в Подмосковье.

На очном тренинге «Эмоциональный интеллект» для предпринимателей Московской области участники смогут научиться понимать эмоциональное состояние сотрудников, контролировать микроклимат в компании, выстраивать внутренние связи и отношения с клиентами, а также работать со стрессом и конфликтными ситуациями.

Тренинг будет проходить на площадке коворкинга «Точка кипения — Коммуна» в Москве. Тренинг проводится бесплатно для всех желающих, продлится 4 часа. 

Узнать подробности тренинга  «Эмоциональный интеллект» можно по ссылке. Участие возможно только по предварительной регистрации в виду ограничения мест. 

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