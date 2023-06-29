В Зарайске во время благоустройства нашли бивни мамонта возрастом 23 тыс лет

Фото: Минблаго МО
Находка пополнил коллекцию реликвий местного музея
Археологи обнаружили в Зарайске при благоустройстве территории вокруг Кремля бивни мамонта возрастом не менее 23 тыс лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Зарайская стоянка находится в самом центре города, к северу от Никольских ворот здешнего Кремля. Установлено, что первые люди поселились там 23 тыс лет назад. Одна из самых любопытных находок Зарайской стоянки – ребро мамонта, на котором древние люди нарисовали трёх мамонтов.
В этом году в Зарайске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проходит благоустройство территории вокруг Кремля.
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«Рядом с территорией Зарайского кремля находится памятник мирового значения. Это самое древнее поселение человека, обнаруженное в регионе – Зарайская стоянка. Здесь не раз находили останки древних животных. Все реликвии хранятся в местном музее. Новые исторические артефакты нашли совсем недавно в ходе работ по благоустройству. При проведении раскопок ученые нашли древнейшие бивни мамонта, которым десятки тысяч лет», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
В этом году в Зарайске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проходит благоустройство территории вокруг Кремля.
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Лора Луганская