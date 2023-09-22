В ЖК «Митино О2» открыли детсад на 235 мест

Фото: телеграм-канал Дмитрия Волкова
«Открыли садик вместе с нашими уважаемыми жителями, мамочками, папами и коллективом учреждения. 12 групп, уютные игровые и спальные помещения, просторный музыкальный зал, благоустроенная территория – всё это составляющие комфорта для самых маленьких красногорцев», – отметил Волков.Он назвал открытие детсада важнейшим событием для всего микрорайона – продолжением масштабной работы по развитию социальной инфраструктуры с упором на транспортную доступность и на долгожданное завершение строительства школы.
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