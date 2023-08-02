В ЖК «Пригород Лесное» построили новую школу на 1100 учеников

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного учреждения для 1100 учеников в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском округе.

Здание школы возвела Группа «Самолет» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В школе обустроили кабинеты иностранных языков, химии, информатики и биологии, также две мастерских. Учебные кабинеты первоклассников со спальнями-игровыми расположились на первом этаже. Занятия физкультурой будут проходить в двух спортивных залах, оборудованных раздевалками с душевыми. В проекте школы предусмотрели помещения для внешкольных кружков, помещения для групп продленного дня, медиатека, библиотека с читальным залом, книгохранилищем и музеем, медицинский пункт и столовая.









На территории школы специалисты провели озеленение и обустроили спортивный комплекс с площадками для мини-футбола, беговые дорожки, площадками для занятий баскетболом, волейболом и теннисом и другое.

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