В ЖК «Восточное Бутово» построили детский сад для 225 воспитанников

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Строительство дошкольного образовательного учреждения осуществлялось компанией ПИК в рамках региональной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Строительство полностью завершено. В рамках проекта в дестком саду оборудовали: просторные групповые комнаты, спальни, буфетные, актовый зал, залы для физкультуры, детского фитнеса и занятий танцами, возле здания построили спортивные и игровые площадки с современным оборудованием и теневыми навесами.
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