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В ЖК «Восточное Бутово» построили детский сад для 225 воспитанников

08 августа 2023, 10:12

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Детский сад для 225 подмосковных малышей построили в жилом квартале «Восточное Бутово» Ленинского городского округа.
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового детсада, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Строительство дошкольного образовательного учреждения осуществлялось компанией ПИК в рамках региональной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».


Детский сад расположился на трёх этажах здания общей площадью свыше 3 тысяч кв. метров. 9 групп малышей смогут находиться одновременно в детском саду.

Строительство полностью завершено. В рамках проекта в дестком саду оборудовали: просторные групповые комнаты, спальни, буфетные, актовый зал, залы для физкультуры, детского фитнеса и занятий танцами, возле здания построили спортивные и игровые площадки с современным оборудованием и теневыми навесами.


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Подмосковных водителей предупредили о последствиях нетрезвого вождения
08 августа 2023, 10:50

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Госавтоинспекция Московской области подготовила серию полезных карточек о недопустимости вождения транспорта в состоянии опьянения.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает водителям автотранспорта, что даже небольшая порция алкоголя мешает управлять автомобилем.

 

У нетрезвого водителя снижается уровень внимания, концентрации, он не может рассчитать нужную дистанцию, не замечает дорожные знаки, может не заметить пешехода, у нетрезвого водителя более рискованное вождение, агрессивное.

Что делать, если обнаружили нетрезвого водителя за рулём машины?

​Какие данные потребуются оператору? 


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В Польше устранили повреждения нефтепровода «Дружба»
Польская компания PERN ликвидировала утечку на нефтепроводе «Дружба»
08 августа 2023, 10:16

Фото: iStock/kodda

Польская компания PERN устранила повреждения трубопровода «Дружба» и восстановила прокачку нефти, сообщили в пресс службе PERN.
6 августа на «Дружбе» обнаружили утечку нефти. Прокачку приостановили, однако, два дня спустя, поврежденный участок успешно установили. Теперь представители компании будут заниматься очисткой загрязненной территории.

В Польше сформировали комиссию для установления причин повреждения трубопровода.

Ранее украинские войска попытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Орловской области. Обломки беспилотника обнаружили в 170 километрах от границы в деревне Слободка. Отмечается, что детали дрона были разбросаны в радиусе 3,5 километров, их обнаружили местные жители.

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#нефть
#польша
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Мурашко заявил о планах перехода на новую систему оплаты труда медиков
08 августа 2023, 09:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В 2025 году ожидается переход на новую систему оплаты труда медицинских работников. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда. Сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах», - рассказал Мурашко в ходе брифинга.

По его словам, сейчас изучается опыт других субъектов России.

Накануне Мурашко также заявлял, что в период пандемии коронавируса основную массу оборудования и лекарств, которые использовали в больницах, произвели в России. Приоритет в поставках медицинской продукции для объектов здравоохранения должны иметь отечественные производители. 


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#сайт
#переход
#производители
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Во вторник утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла
08 августа 2023, 09:11

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Во вторник утром, 8 августа, загруженность дорог Московской области составляет всего 3 балла, на дорогах зафиксировано почти 861 тысяча автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Володарском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком и Ярославском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-5 «Урал».

В течение дня в Подмосковье местами прогнозируют небольшой дождь. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра. Не оставлять в салоне автомобиля детей и животных. 

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#подмосковье
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#крым
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#урал
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Врачи Малышева и Продеус: Грейпфрутовый сок отпугивает комаров
08 августа 2023, 06:49

Фото: iStock/Boarding1Now

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус заявили в своей передаче «Жить здорово!» на Первом канале о том, что грейпфрутовый сок способен отпугивать комаров.
«Грейпфрутовый сок, апельсиновый сок и в целом цитрусовые содержат вещество, называемое нуткатон. Показано, что это вещество отпугивает комарих. При этом достаточно выпить один вот такой стакан сока», — рассказал Андрей Продеус, напомнив телезрителям, что кровь пьют только комариные самки.

По словам иммунолога, ни одно насекомое не станет пробовать кровь с высоким содержанием нуткатона.

В свою очередь, Елена Малышева сообщила, что отпугнуть комаров могут отпугнуть также ароматы хвои и кокоса. Поэтому можно использовать мыло или шампуни с подобными ароматами.

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Ранее врач аллерголог-иммунолог Елена Грек заявила, что эффективным средством для защиты от комаров в летний период являются эфирные масла, в первую очередь на основе цитрусовых. Она добавила, что действие в тёплую погоду эфирных масел недолгое – примерно 1,5 часа.

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#комары
#советы
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Ливни и ветер могут нарушить жизнеобеспечение сразу десяти регионов Сибири и Дальнего Востока
08 августа 2023, 04:37

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Сильные осадки и ветер могут нарушить энергоснабжение и работу транспорта в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, на территории примерно десяти российских округов. Об этом 8 августа сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«Это касается Приморского, Хабаровского, Красноярского краёв, Еврейской автономной области, Амурской, Иркутской и Кемеровской областей, республик Тыва, Хакасия и Алтай», — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Эксперты полагают, что причиной сбоев в энергоснабжении и работе транспорта могут стать обильные осадки, вплоть до ливней, а также ветер до 25 метров в секунду.

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#непогода
#прогноз погоды
#сибирь
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ТАСС: Военные медики извлекли кусок гвоздя из сердца раненого военного
08 августа 2023, 03:35

Фото: iStock/Jodi_Jacobson

Медики Западного военного округа (ЗВО) извлекли кусок гвоздя из сердца военнослужащего, получившего ранение в ходе специальной военной операции. Об этом 8 августа пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«В одном из эвакуационных госпиталей <...> военные врачи Западного военного округа экстренно спасли нетранспортабельного раненого военнослужащего. Из сердца <...> оперативно извлекли поражающий элемент от украинского игольчатого боеприпаса», — рассказали в военном ведомстве.

Позже один из медиков рассказал журналистам, что это был кусок гвоздя, который в результате взрыва попал в грудь российского бойца, повредил левое легкое и, в конце концов, воткнулся в правую легочную артерию. Также выяснилось, что у раненого был пневмоторакс, ранение бедра и перелом кости.



Теперь военнослужащего отправят в центральную медицинскую организацию на долечивание, сообщили в Минобороны.

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#минобороны рф
#зво
#медики
#сво
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10 интересных фактов о кошках, которые знают не все
Во всём мире 8 августа отмечают День кошек
08 августа 2023, 00:00

Фото6 IStock/Nils Jacobi

Кошки — загадочные создания, которые завоёвывают сердца миллионов людей своим очарованием и независимым характером. Они оставались предметом удивления и изучения на протяжении веков. Давайте расскажем о 10 необычных фактах, которые могут заставить вас по-новому взглянуть на ваших пушистых друзей.

1. Кошки спят 70% своей жизни

Сон — это одно из главных занятий кошек. Они мастера дремать и могут проводить в состоянии сна около 70% своего времени. Это связано с их хищническими корнями, когда долгий сон помогал сохранять энергию для охоты.

2. Кошки мурлычут не только от радости

Мурлыканье — это особый звук, который кошки издают, когда они довольны и рады. Но мурлыканье также может помочь снять стресс и устранить болезненные ощущения. Исследования показали, что частота мурлыканья может помогать ускорению заживления костей и мышц.

3. Уникальный «навигатор»

Кошки обладают удивительной способностью ориентироваться в пространстве и находить дорогу даже в незнакомых местах. Они имеют своеобразный «компас», который позволяет им определить своё местоположение и вернуться домой издалека.

4. Усы как радары

Усы кошек — это не просто элемент их внешности. Усы служат им своего рода радарами, которые помогают им ориентироваться в пространстве, определять расстояние до предметов и «видеть» в темноте.

5. Кошки имеют уникальные отпечатки лап

Подобно отпечаткам пальцев у человека, у каждой кошки есть уникальные отпечатки лап. Это делает их уникальными и помогает идентифицировать животное, а также использовать их как "подпись" в документации для ветеринаров и организаций по защите животных.
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6. Чуют запахи нёбом

Помимо носа, кошки могут улавливать запахи с помощью так называемого органа Якобсона, расположенного на верхнем нёбе за передними резцами. Кошка пользуется им, когда полностью сосредотачивается на каком-то особо интересном запахе, втягивая в себя воздух, слегка приподняв верхнюю губу и нос.

7. Кошки слышат лучше собак и людей

Несмотря на то, что котята рождаются глухими, в будущем у них развивается острый слух. Кошки слышат звуки с частотой до 65 кГц, в то время как собаки могут улавливать звук до 40 кГц, а человек — всего лишь до 20 кГц. Также кошки могут слышать и в ультразвуковом диапазоне, который для общения используют грызуны. А ещё кошки сами способны издавать больше 100 звуков.

8. Кошки тоже были в космосе

Все знают легендарных Белку и Стрелку — собак, впервые побывавших в космосе. Но мало кто знает, что 18 октября 1963 года французская кошка по кличке Феличет тоже побывала на околоземной орбите, после чего благополучно вернулась домой.

9. Мозг как у человека

Несмотря на умение кошек видеть в темноте в отличие от человека, мозг у них похож на человеческий. И даже за эмоции у кошек отвечают те же самые участки, что и у людей.

10. IQ у кошек меньше, чем у собак

В основном, кошки имеют более низкий социальный IQ, чем собаки, но могут решать более сложные когнитивные задачи, когда им это интересно. 

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#животное
#кошка
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Талибан* будет бороться с магами и колдунами
07 августа 2023, 22:04

Фото: iStock/NatanaelGinting

Талибан (запрещенная в России террористическая организация) начнёт борьбу с магами, колдунам и практикующими обряды не по шариату.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-секретаря министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного Акифа Мохаджера.
 
Сообщается, что из-за магов и колдунов в семьях начинаются проблемы, возникают конфликты между супругами, а также страдает бизнес от представителей тёмных сил. Мохаджер в том числе осудил ношение амулетов и различной символики для личного обогащения.

Ранее Акиф Мохаджер заявил, что запрет на работу салонов красоты в Афганистане объясняется тем, что услуги красоты обременяют семьи афганцев, а отдельные процедуры «противоречат шариату». 

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#афганистан
#экстремизм
#семьи
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Подмосковье ищет медработников