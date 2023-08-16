В Жуковском отменили масштабное празднование Дня города

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Широкого празднования Дня города в Жуковском, который обычно совмещается с Днём Воздушного флота России, в этом гом году не будет. Решение об отмене приняли власти подмосковного наукограда, сообщил ТАСС глава города Юрий Прохоров.
«Считаем неуместным в нынешних условиях проводить ежегодный концерт на центральной площади с участием звёзд эстрады, а также устраивать праздничный фейерверк», – сказал Прохоров ТАСС.Он объяснил такое решение соображениями безопасности жителей и гостей города. В то же время в центральном сквере и в скверах спальных микрорайонов пройдут творческие и музыкальные мероприятия для детей. Отдельную программу подготовили артисты жуковского Дворца культуры.
аэродрома «Междуречье» в городской Дворец культуры и площадку перед ним, а также в технопарк ЦАГИ.
Жуковский ведёт свою историю с 1947 года, когда находившемуся на его месте посёлку Стаханово присвоили имя отца русской авиации Николая Жуковского. Город считается центром отечественной авиационной науки.
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