В Жуковском построят большую школу на 1100 учеников

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Юрий Прохоров доложил губернатору, что за 5 лет в Жуковском капитально отремонтировали 6 школ и 3 детских сада. Кроме того, специалисты приступили к строительству большой школы на 1100 мест в микрорайоне №5, которая откроет свои двери для школьников уже в следующем учебном году.
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Алиса Сергиенко