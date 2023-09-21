В Жуковском построят новую скоростную автодорогу, которая пройдет в объезд посёлков

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсудили тему развития транспортной доступности в округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Глава муниципалитета рассказал, что в конце прошлого года в Жуковском специалисты завершили реконструкцию улицы Туполева включая тоннель под площадью Громова, что значительно облегчило путь жителям до Раменского и до Москвы.
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«Огромным подарком на Новый год стало то, что вы дали старт движению по Туполевскому шоссе. Жители этого очень ждали. Это дорога для двух наших муниципалитетов — и Раменского городского округа, и округа Жуковский», — отметил глава округа Жуковский Юрий Прохоров.На сегодняшний день запланировано реализовать строительство и реконструкцию автодороги М-5 «Урал», которая пройдет в объезд посёлков и позволит значительно сократить время в пути. Реализация проекта намечается на 2024 год.
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Алиса Сергиенко