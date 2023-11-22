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В Жуковском появился бункер-накопитель для крупных отходов

22 ноября 2023, 19:39
Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковной Жуковском установили бункер-накопитель для крупногабаритных отходов. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Сам бункер установлена на улице Мясищева на контейнерной площадке.

Уточняется, что объём бункера составляет 8 куб. м, а его вывоз осуществляется 2 раза в неделю.


Новый аппарат был установлен в связи с тем, что в этих местах наблюдались скопления крупного мусора, которые образовывались из-за того, что не было организовано место для сбора крупногабаритных отходов.

Кроме того, в процессе установки бункера-накопителя на КП была проведена специальная проверка на соблюдение утверждённой схемы санитарной очистки.

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#мусор
#отходы
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Сервисы «ВКонтакте» восстановили свою работу после сбоя
22 ноября 2023, 19:35

Фото: iStock/Urupong

Все сервисы «ВКонтакте» восстановили свою работу после сбоя и доступны пользователям в полном объёме, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе социальной сети.
Напомним, 22 ноября у «ВКонтакте» произошёл массовый сбой. Пользователи пожаловались на невозможность зайти на сайт. При попытке входа на свою страницу можно было увидеть сообщение о том, что сервис временно не доступен. Лента новостей и все остальные сервисы также перестали работать. 

Однако, уже пару часов спустя, в пресс-службе компании сообщили, что ​работа «ВКонтакте» восстановлена, а все сервисы социальной сети доступны пользователям в полном объёме.

При этом, что стало причиной сбоя - в пресс-службе не уточнили. 

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#пользователи
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Замглавы Жуковского Алферова посетила лагерь «Умники и умницы»
22 ноября 2023, 19:29

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Заместитель главы Жуковского Ольга Алферова посетила школу № 11, где во время каникул организован детский лагерь «Умники и умницы», и её проверила работу.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, детский лагерь «Умники и умницы» функционирует в городе для победителей и призёров олимпиад разных этапов. Обычно его посещают ученики средних (7-9 классов) из разных общеобразовательных организаций города. При этом, сам лагерь работает в режиме дневного пребывания.

Отмечается, что Алферова во время своего визита пообщалась с ребятами и преподавателями, а также проверила работу и качество работающей в лагере столовой.

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#подмосковье
#жуковский
#отдых
#ученики
#лагерь
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Футуролог Кононов заявил об опасности для человечества развития ИИ
22 ноября 2023, 19:15

Фото: istockphoto.com/Moor Studio

Футуролог Александр Кононов высказал мнение о том, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может обернуться для человечества катастрофой.
«Не понимаю, зачем создавать новый вид, который будет во всем превосходить нас и конкурировать с нами? Всем понятно, что возникновение полностью осознавшего себя ИИ может стать угрозой поистине планетарного масштаба. Здесь почти такая же ситуация, как и с самовоспроизводимыми нанороботами, которые в состоянии переработать всю Землю в самих себя, создав так называемую «серую слизь», которая будет господствовать на планете», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.

Он призвал оставить искусственный интеллект на уровне развития обычного помощника для человека.

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#технологии
#искусственный интеллект
#рф
#безопасность
#человек
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Воробьёв: школу №7 в Дзержинском откроют после капремонта в 2025 году
22 ноября 2023, 18:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Долгожданную школу №7 в Дзержинском откроют в 2025 году, а в 2026-м проведут капремонт гимназии №5 Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход ремонтных работ, поговорил с учителями и директорами школ округа, с родителями учащихся.
Ремонт в образовательном учреждении должен был начаться в следующем году. Однако родители попросили отложить их до открытия средней школы на ул. Угрешской, чтобы во время капремонта почти 2 тыс ребят не оказались в разных учебных заведениях, и школьникам не пришлось бы учиться во вторую смену. 
«В Подмосковье реализуется большая президентская программа по строительству школ, по их капремонту, которая будет продолжена. Мы капитально ремонтируем в заметном темпе 60 школ. В этой гимназии учатся порядка 2 тыс ребят. Мы видели ваши обращения. Считаю, что беспокойство обосновано, потому что капремонт такой большой, заметной школы –неудобство для детей, родителей и учителей на довольно длительное время», – отметил Воробьёв
По его словам, специалисты исследовали школу №7, брошенную нерадивыми строителями. 
«Ввод в эксплуатацию возможен 1 сентября 2025 года. Мы её достоим за 3 млрд рублей, это очень заметные средства. Будет большой образовательный комплекс, где мы объединим школьное и дошкольное образование, различные дополнительные занятия. Сделаем школу полного цикла», – поделился планами губернатор. 
Мощность гимназии №5 – 1324 человека, но сейчас там учатся почти 2 тыс. Помимо школы, в образовательный комплекс входят три дошкольных корпуса. Выпускники, детсада, как правило, остаются учиться в гимназии. 
«Нам нужен капремонт, здание школы – 1989 года постройки. Но родители хотят, чтобы сначала достроили новую школу №7, а потом перевезти нас туда вместе с учениками и педагогами. Сейчас в гимназии превышено число учащихся – всего 65 классов», – рассказала директор гимназии №5 Наталья Викулова
Строительство школы №7 велось в 2013-2017 года. Затем до 2018-го объект был законсервирован из-за окончания срока действия разрешения на проведение работ у застройщика. Позже строительство продолжалось, но в 2021 году вновь прекратилось из-за финансовых трудностей. Сейчас монолитные работы проведены на 90%, инженерные сети готовы на 55%.
 
В планах – увеличить мощность школы с 1 тыс до 1,1 тыс. человек, детсад будет рассчитан на 100 воспитанников. Также появится блок дополнительного образования. Это будет еще одна флагманская школа в Подмосковье.
         
Суммарная численность учащихся всех общеобразовательных учреждений округа – 5,9 тыс человек при мощности 4,3 тыс мест. Укомплектованность кадрами составляет почти 100%. 

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#андрей воробьёв
#губернатор
#школа
#капремонт
#гимназия
#дзержинский
#московская область
#подмосковье
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Американец поймал редчайшего двухцветного омара-гермафродита
22 ноября 2023, 18:24

Фото: istockphoto/Danar Tri Atmojo

Житель США выловил одного на 50 миллионов омара-гермафродита двухцветного окраса.
New York Post пишет, что удача улыбнулась американцу Джейкобу Ноулзу из штата Мэн. Мужчина специализируется на ловле омаров. В TikTok он показал лобстера, который оказался наполовину синим. Вторая половина лобстера была обычного цвета. Также у него присутствовали как мужские, так и женские репродуктивные органы.

По словам американца, синяя сторона оказалась «мужской», а другая — «женской». По данным Университета штата Мэн, шанс поймать такого двуцветного омара примерно один на 50 миллионов.

Подписчики предложили рыбаку проверить, сможет ли он отложить яйца.

Омара назвали в честь певца Дэвида Боуи, у которого была гетерохромия. При таком отклонении человек рождается с глазами разного цвета. А в 1970-х Боуи выступал в образе андрогинного персонажа Зигги Стардаст.

Ноулз построил для омара Боуи специальный просторный подводный вольер. Мужчина также решил обратиться в океанариумы и научные организации, способные «усыновить» редчайшее животное.

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#сша
#животные
#рыбалка
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Эколог Хорошилов заявил об одинаковом вреде искусственного и животного мехов
22 ноября 2023, 18:21

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Эколог, гендиректор и основатель экологического сервиса, участник фонда «Сколково» Андрей Хорошилов заявил, что искусственный и животный меха наносят одинаковый ущерб природе.
«Распространенный миф, активно тиражируемый экоактивистами, — отказ от натурального меха в пользу экозаменителей. Да, искусственная шуба спасла сотни жизней животных, но на её создание ушло очень много воды и электроэнергии, за счёт чего появился большой углеродный след. А частицы микропластика, содержащиеся в полимерных волокнах проникли в воду, почву и воздух. И проникают каждый раз, когда с экошубы просто летит «мех», — пояснил в беседе с Газета.ру Хорошилов.

Он опроверг безопасность для окружающей среды биоразлагаемых пакетов. По его словам, в естественной среде биопакеты не разлагаются, а лишь распадаются на фрагменты.

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#экология
#безопасность
#воздух
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Путин передал типографии Amedia московскому правительству
22 ноября 2023, 18:09

Фото: istockphoto/Andrey Grigoriev

5 типографий норвежского холдинга Amedia передали из временного управления Росимущества в управление правительства Москвы.
Данный президентский указ опубликован 22 ноября на официальном портале правовой информации, пишет «Парламентская газета». 
Доли в сети типографий «Прайм принт», относящихся к норвежскому холдингу Amedia, передали в управление Росимущества 18 сентября.

Изменения затронули подразделения компании в Воронеже, Екатеринбурге, Москве, а также Новосибирске и Челябинске.

Правительство Москвы также получило 140 тысяч обыкновенных акций «Прайм принт Екатеринбург», 700 акций «Прайм принт Новосибирск», а также 6790 тысяч акций «Прайм принт Челябинск» и 56% долей, которые входят, в уставной капитал «Прайм принт Воронеж».

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#владимир путин
#москва
#правительство
#новости
#россия
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Дмитровский округ стал лидером по реализации программы «Чистая вода»
22 ноября 2023, 18:00

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Дмитровский городской округ признан лидером в Подмосковье по реализации федеральной программы «Чистая вода». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
За последние пять лет в округе запущено 13 станций обезжелезивания, реконструированы два ВЗУ. В 2018 году чистой водой были обеспечены 32,5% жителей муниципалитета, а в 2023 – уже 85%.
«Чистая вода – важный показатель качества жизни. Дмитровский городской округ может гордиться: мы являемся лидерами по реализации государственной программы Московской области «Чистая вода». Это уже позволило за неполных пять лет решить проблему с чистой водой и её обезжелезиванием на большинстве наших ВЗУ», – рассказал глава Дмитровского округа Илья Поночевный
Сейчас идёт капремонт двух ВЗУ в Дмитрове – на ул. Пушкинской и в Яхроме на ул. Рабочей. Оборудование этих ВЗУ будет полностью заменено, их оборудуют системами обезжелезивания, что обеспечит чистой водой более 10 тыс жителей Дмитровского городского округа. 
 
Как отметили в пресс-службе, работы на обоих ВЗУ в Дмитрове выполнены на 50%. 

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#яхрома
#чистая вода
#взу
#подмосковье
#московская область
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«Сами виноваты, что сели в машину»: улыбчивый «ангарский маньяк» осужден за новое убийство
Суд в Иркутске вынес четвертый приговор «ангарскому маньяку» Попкову
22 ноября 2023, 17:49

Фото: istock/Dejan Mirkovic

Суд Иркутска вынес четвертый приговор «ангарскому маньяку», который прежде уже был осужден к двум пожизненным срокам. Редакция «Радио 1» расскажет, какие новые обстоятельства стали известны правоохранителям, и что известно о самом страшном душегубе в истории России.

Что известно об «ангарском маньяке»


Впервые Михаил Попков совершил убийство в 1992 году. В основном его жертвами становились молодые женщины, которые в одиночестве поздно возвращались домой. Мужчина предлагал незнакомкам подвезти их, затем вывозил в безлюдные места и жестоко убивал. Попков долгое время был сотрудником правоохранительных органов, что позволяло ему быстро войти в доверие к потенциальным жертвам.

На протяжении шести лет, уголовные дела по факту жестокого убийства женщин не связывали между собой и расследовали в рамках отдельных производств. Лишь в 1998 году правоохранители пришли к выводу, что в Иркутске орудует серийный убийца.

Большинство тел было обнаружено в Ангарске и его окрестностях, из-за чего Попков получил прозвище «ангарский маньяк». На счету преступника 86 убийств и три покушения. Все преступления были совершены маньяком с 1992 по 2012 годы.   


Осужденного на пожизненный срок маньяка Чупа-Чупса увезли из колонии
Осужденного на пожизненный срок маньяка Чупа-Чупса увезли из колонии

Чтобы выйти на след кровожадного преступника, было создано несколько оперативных групп. Правоохранителям удалось вычислить маньяка по следам автомобиля, которые были найдены на местах обнаружения тел, а также по результатам ДНК-экспертиз. Чтобы установить личность убийцы, эксперты провели более трех тысяч генетических исследований, были опрошены сотни человек.


Попков стал убивать после измены жены


На одном из допросов Попков заявил, что в 1992 году он вернулся со смены раньше обычного и обнаружил в мусорном ведре использованные контрацептивы. Мужчина пришел в ярость, однако убивать жену не стал, так как подозрения сразу бы пали на него. Кроме того, у мужчины росла дочь.

Свою злость на женщин «ангарский маньяк» стал вымещать после этой трагедии в личной жизни. Он утверждал, что убивал только тех, кого считал легкомысленными и доступными. Он называл себя «чистильщиком» и был убеждён, что женщины были сами виноваты в том, что он с ними делал.

«Сами виноваты, что садились в машину», — заявил убийца правоохранителям.

Когда был задержан «ангарский маньяк»


Михаил Попков был задержан в 2012 году, когда пытался перегнать купленный автомобиль из Владивостока. Убийцу задержали по подозрению в совершении трех преступлений. «Ангарский маньяк» вину отрицать не стал, позже он дал признательные показания по остальным эпизодам.

На допросе Попков заявил, что прекратил убивать лишь потому, что имел запущенное венерическое заболевание, которое привело к импотенции.

Приговоры «ангарского маньяка»


Первое обвинение Попкову было предъявлено в 2013 году. Тогда ему вменяли 22 убийства и два покушения. 14 января 1015 года приговором Иркутского суда «ангарский маньяк» был осужден к пожизненному заключению. Когда приговор уже был вынесен, Попков сознался в еще 59 убийствах. В 2018 году суд принял аналогичное решение в связи с показаниями заключенного.

Россиянин изнасиловал, а затем задушил пятилетнюю девочку
Россиянин изнасиловал, а затем задушил пятилетнюю девочку

В 2021 году состоялся третий судебный процесс, по результатам которого, Попкова приговорили к девяти годам и восьми месяцам тюрьмы. 22 ноября 2023 года в отношении «ангарского маньяка» вынесен четвертый приговор. Правоохранители установили, что Попков причастен к убийству еще трех женщин, расправу над которыми он совершил с 1997 по 2003 годы. 

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#иркутская область
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