В Жуковском появился бункер-накопитель для крупных отходов

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В подмосковной Жуковском установили бункер-накопитель для крупногабаритных отходов. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Сам бункер установлена на улице Мясищева на контейнерной площадке.
Уточняется, что объём бункера составляет 8 куб. м, а его вывоз осуществляется 2 раза в неделю.
Новый аппарат был установлен в связи с тем, что в этих местах наблюдались скопления крупного мусора, которые образовывались из-за того, что не было организовано место для сбора крупногабаритных отходов.
Кроме того, в процессе установки бункера-накопителя на КП была проведена специальная проверка на соблюдение утверждённой схемы санитарной очистки.
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Уточняется, что объём бункера составляет 8 куб. м, а его вывоз осуществляется 2 раза в неделю.
Кроме того, в процессе установки бункера-накопителя на КП была проведена специальная проверка на соблюдение утверждённой схемы санитарной очистки.
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Мелисса Тимофеева