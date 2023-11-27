В Жуковском продолжают устанавливать бункеры для крупногабаритных отходов

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В Жуковском продолжаются работы по установке бункеров для сбора крупногабаритных отходов.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, работы по установке таких бункеров проводятся региональным оператором ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» совместно с администрацией города. При этом, отмечается, что начались такие работы по установке бункеров повсеместно в городе с сегодняшнего дня, 27 ноября.
Установка таких бункеров призвана убрать стихийные навалы у подъездов жилых многоквартирных домов и на самих площадках.
Кроме этого, Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов, Общественной палатой, Советом депутатов, председателями многоквартирных домов и инициативными группами проводится разъяснительная работа для населения о назначении таких специальных бункеров.
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Установка таких бункеров призвана убрать стихийные навалы у подъездов жилых многоквартирных домов и на самих площадках.
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Мелисса Тимофеева