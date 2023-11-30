В Жуковском прошло первенство по авиамоделированию

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В жуковском лицее №14 им. М.М. Громова состоялось открытое первенство среди учеников по метательным моделям планеров для закрытых помещений.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, соревнования проходили в три этапа.
Отмечается, что в турнире принимали участие спортсмены-авиамоделисты школы №10, лицея №14, ЦДТ городского округа Жуковский, а также кружка авиамоделирования из городского округа Раменское. При этом, сами участники первенства относились к младшей и старшей возрастных групп.
В пресс-службе также уточнили, что в ходе первенства участники соревновались на дальность полета планера.
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Отмечается, что в турнире принимали участие спортсмены-авиамоделисты школы №10, лицея №14, ЦДТ городского округа Жуковский, а также кружка авиамоделирования из городского округа Раменское. При этом, сами участники первенства относились к младшей и старшей возрастных групп.
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Мелисса Тимофеева