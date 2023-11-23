В Жуковском прошёл первый день «Авиации России: прошлое, настоящее и будущее»

Фото: Официальный сайт городского округа Жуковский
В Жуковском прошёл первый день научно-практической конференции «Авиация России: прошлое, настоящее и будущее». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что в конференции традиционно принимают участие молодые учёные, студенты и их руководители. Мероприятие проводится уже в седьмой раз.
Участники выступают на мероприятии со своими работами и докладами, лучшие из которых будут публикованы ежегодном сборнике конференции по её окончании.
Первый день конференции состоялся в Доме учёных Центрального Аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Уточняется, что само мероприятие организовано филиалом «Стрела» Московского авиационного института (МАИ).
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Участники выступают на мероприятии со своими работами и докладами, лучшие из которых будут публикованы ежегодном сборнике конференции по её окончании.
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Мелисса Тимофеева