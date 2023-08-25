В Жуковском проведут детский авиасалон ДАКС-2023

Во Дворце культуры города Жуковского 26 августа проведут Детский авиационно-космический салон ДАКС-2023. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Юные посетители смогут осмотреть экспозиции авиационной техники. Для них подготовили викторины и мастер-классы, конкурсы, лётную программу и концерт. У главного входа в ДК будут установлены экраны, на которых станут транслировать все мероприятия авиасалона.
Авиасалон будет проходить с 10 до 19 часов по адресу: Жуковский, ул. Фрунзе д. 28, МУК «Дворец культуры».
Вход на мероприятие свободный.
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«Свой стенд на салоне представит и Центр молодежного инновационного творчества. Сотрудники познакомят гостей с дронами и IT-решениями, которые используются в беспилотниках, дадут им возможность полетать на симуляторах», – говорится в сообщении.
Вход на мероприятие свободный.
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Лора Луганская