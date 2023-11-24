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В Жуковском сотрудники ГАИ провели с дошкольниками «Брейн-ринг»

24 ноября 2023, 19:41
Фото: istockphoto.com/ChiccoDodiFC

Фото: istockphoto.com/ChiccoDodiFC

В подмосковном Жуковском сотрудники Госавтоинспекции провели с дошкольниками «Брейн-ринг».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, мероприятие было приурочено ко Дню матери.

Так, воспитанники детского сада №9 в городе Жуковском вместе с мамами поучаствовали в увлекательной и познавательной игре. Так, в самом начале автоинспекторы провели «минутку безопасности» и повторили с ребятами и их мамами правила безопасного перехода проезжей части, поведение во дворах и игровых площадках. Кроме этого, с ребятами обсудили правила использования световозращающих элементов на одежде.


В общей сложности специалисты провели с детьми и их мамами викторину, эстафету и флеш-моб.

В конце ребятам подарили тематические памятки, брошюры, светоотражающие браслеты и брилоки.

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#пдд
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Минюст признал иноагентами четырёх человек, а также организацию «ЛЮДИ»*
24 ноября 2023, 21:02

Фото: iStock/cyano66

В реестр иностранных агентов внесли ещё четырёх человек, а также общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ»*, соответствующая информация опубликована на официальном сайте министерства юстиции.
Новость дополняется...




*Организация, выполняющая функцию иностранного агента 
#иностранный агент
#минюст рф
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Витушева объявила о планах возродить бывшую суконную фабрику в Павловской Слободе
24 ноября 2023, 20:42

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Архитектурный ансамбль бывшей суконной фабрики в селе Павловская Слобода, принадлежавший семье графа Ягужинского, будет восстановлен. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева по итогам обсуждения проекта с депутатом Госдумы Сергеем Колуновым.
«Фабрика несколько столетий была градообразующим предприятием для всей Павловской Слободы. Однако многие годы объект находился в запустении. В прошлом году администрация округа объявила конкурс, по результатам которого был найден инвестор, который планирует восстановить объект культурного наследия», – написала Витушева в своём телеграм-канале.

Бывшая Павловская суконная фабрика – единственный в Московской области промышленно-архитектурный ансамбль начала XIX века. В его состав входят 13 строений. 
«Инвестор планирует отреставрировать все объекты и приспособить их под многофункциональное использование с учётом потребностей жителей и гостей городского округа Истра. Застройщик уже сформировал команду, которые разрабатывают проект восстановления комплекса», – добавила глава муниципалитета.
По предварительным подсчётам, восстановительные работы займут не менее пяти лет, заключила Витушева.
 
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#подмосковье
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Воробьёв анонсировал создание в Подмосковье трёх больших проектов на основе ИИ
24 ноября 2023, 20:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Количество сервисов, работающих в Подмосковье на основе ИИ, за год утроилось. Об этом сообщил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» губернатор Московской области Андрей Воробьёв
«Год назад в области было всего девять проектов в пяти сферах, сейчас их количество выросло до 27 проектов в восьми сферах. К роботу Светлане, которая помогает записываться к врачу, скоро добавится робот Женя, который занимается вопросами ЖКХ. В этом году мы также запустили проект «Чистая территория» по отслеживаю мусора во дворах», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале. 
По его словам, в 2024 году в Подмосковье планируют реализовать ещё три больших проекта: «Умный маршрут», «Помощник врача» и «Помощник руководителя». 

Воробьёв напомнил, что в прошлом году президент поручил внедрить в Московской области технологии искусственного интеллекта.  
«За это время на платформе «Цифровое Подмосковье» мы сделали витрину лучших практик ИИ. Там размещено 101 готовое решение, это голосовые помощники и другие инновации. Они уже реализованы в 46 регионах страны. На платформе есть в том числе и подмосковные наработки», – добавил глава региона.
На базе опыта региона планируют создать единую государственную платформу сбора больших данных для обучения ИИ, чтобы другие субъекты Федерации смогли применять подмосковные технологии.

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#искусственный интеллект
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#московская область
#подмосковье
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Жуковские активисты начали помогать пенсионерам осваивать компьютер
24 ноября 2023, 20:01

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

В Жуковском активисты из местной команды «Волонтеров Подмосковья» начали проводить регулярные уроки компьютерной грамотности для участников проекта «Активное долголетие».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, ребята помогают людям старшего возраста научиться пользоваться современной техникой. Тем более, что многие пенсионеры сами проявляют интерес к гаджетам, поскольку ля них это новые возможности узнавать новости, общаться с людьми, проводить досуг и так далее.

При этом, отмечается, что основной целью таких уроков является обучение людей пожилого возраста пользоваться современными технологиями и адаптироваться к переходу общества на услуги электронного правительства.

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#доброе волонтеры
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Подмосковных водителей и пешеходов предупредили о непогоде в выходные
24 ноября 2023, 19:56

Фото: Istockphoto / LeManna

Всем участникам дорожного движения в Подмосковье в предстоящие выходные следует быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать правилами. Температура в Московском регионе опустится до -12°С, ветер усилится до 10 м/с. Возможен снег, на дорогах местами гололедица, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Будьте осторожны на поворотах, мостах и эстакадах, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, снижайте скорость в местах притяжения пешеходов, оценивайте ситуацию при парковке во дворе. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 112», – подчеркнули в министерстве. 
Там добавили, что пешеходам не следует забывать надевать световозвращатели, чтобы быть заметнее на дороге
 
Дорожные службы Подмосковья отслеживают ситуацию и готовы обеспечить безопасный проезд транспорта. Будет проведена противогололёдная обработка трас с высокой интенсивностью движения и опасных участков дорог. 

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#водители
#минтранс мо
#непогода
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Последствия сбоя работы котельной «Восточная» в Электростали устранят в ближайшее время
24 ноября 2023, 19:34

Фото: Минэнерго МО

Все необходимые меры по исправлению ситуации в котельной «Восточная», где ранее наблюдались технологические сбои, приняты. Об этом заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, посетивший городской округ Электросталь. Министр проконтролировал действия по нормализации работы котельной, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
«Из пяти теплообменников четыре уже промыты и восстановлены. Осталось промыть один – сегодня эта работа завершится. Сейчас температура в домах – в рамках норматива. Но чтобы дома полностью прогрелись, на котельной примерно на 10 градусов завышена температура. Гидравлический режим приводится в норму. Держим ситуацию на контроле и прилагаем максимум усилий, чтобы жители чувствовали себя комфортно», – сказал Самарин.
По данным подмосковного Минэнерго, котельная «Восточная» обслуживает 208 многоквартирных домов, 74 жилых дома, 21 социальный и 118 коммерческих объектов Восточного района Электростали. Потребителями ресурса котельной являются более 36,5 тыс человек. 
 
В котельной ежедневно проходят совещания штаба, на которых разрабатывают алгоритм преодоления последствий технологического инцидента. На территории Восточного района постоянно работают две бригады, которые выявляют и локализуют скрытые утечки. При необходимости привлекаются дополнительные бригады.
 
Ранее сообщалось, что для жителей за все дни ноября, когда ресурс не поставлялся или был ненадлежащего качества, произведут перерасчёт за тепло и горячую воду. При этом не нужно будет никуда ходить и писать заявления. 
 
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#теплоснабжение
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#подмосковье
#александр самарин
#московская область
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Глава Жуковского Прохоров встретился со сторонницами «Единой России»
24 ноября 2023, 19:28

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава подмосковного Жуковского Юрий Прохоров в преддверии Дня матери провёл встречу со сторонницами партии «Единая Россия». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На встрече было затронуто много вопросов, касающихся образования, здравоохранения, транспорта, благоустройства.

«Услышал несколько интересных предложений и пожеланий, которые точно не оставим без внимания. Именно такие конструктивные диалоги позволяют обменяться мнениями, услышать замечания и конкретные предложения, которые способствуют изменению города к лучшему», — написал в своём Telegram-канале Прохоров.

Кроме того, он поздравил участниц встречи с наступающим Днём матери, выразил признательность за их активную жизненную позицию и вручил благодарности.

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#жуковский
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Две многодетные семьи из Большого Серпухова получили награды из рук губернатора
24 ноября 2023, 19:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко поздравил жителей Большого Серпухова, которые получили награды из рук губернатора Андрея Воробьёва. Глава региона вручил государственные и областные награды подмосковным многодетным семьям и поздравил женщин с наступающим Днём матери.
«Подмосковный знак «Материнская слава» вручен серпуховичке Марии Тряпкиной. Вместе с мужем Сергеем они воспитывают пятерых детей, младшей Ксении – все годик. Старшие ребята занимаются вокалом, являются солистами ансамбля «Забавушка», занимаются в фольклорной семейной студии «Соборка», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.  
Государственным орденом «Родительская слава» награждена семья Никитиных из городского округа Протвино. Татьяна и Андрей воспитывают девятерых детей. Их старшей дочери Анастасии уже 28 лет, младшему Тимофею – год. Особое внимание в семье уделяется изучению иностранных языков. Кроме того, дети Никитиных играют в теннис, учатся в музыкальной школе, выигрывают олимпиады и конкурсы.  

По словам Никитенко, многодетные семьи вносят неоценимый вклад в укрепление будущего страны.

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#московская область
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Путину рассказали о выводах нейросети о фото высадки американцев на Луну
Американская нейросеть определила фото лунной миссии НАСА как подделку
24 ноября 2023, 19:02

Фото: istockphoto/Merlinus74

Американская нейросеть сочла фальсификацией фотографию лунной миссии США. Об этом рассказали Владимиру Путину на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Во время осмотра экспонатов выставки российский лидер ознакомился с решениями Сбербанка, позволяющими распознавать поддельные фотографии и видео. Путину рассказали об опыте работы с нейросетью от американской компании Google. Исследователи предложили искусственному интеллекту проанализировать фотографии лунной миссии США.

Нейросеть красной маркировкой отмечала те места, которые посчитала подделкой. На фотографии, которую показали президенту, почти все объекты были помечены красным, то есть они показались искусственному интеллекту ненастоящими. В то же время фотография китайского лунохода никаких вопросов у нейросети не вызвала. Глава Сбербанка Герман Греф, во избежание предвзятости, подчеркнул, что такие выводы сделала на основе множества параметров американская, а не российская нейросеть.

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