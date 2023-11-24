В Жуковском сотрудники ГАИ провели с дошкольниками «Брейн-ринг»

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В подмосковном Жуковском сотрудники Госавтоинспекции провели с дошкольниками «Брейн-ринг».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, мероприятие было приурочено ко Дню матери.
Так, воспитанники детского сада №9 в городе Жуковском вместе с мамами поучаствовали в увлекательной и познавательной игре. Так, в самом начале автоинспекторы провели «минутку безопасности» и повторили с ребятами и их мамами правила безопасного перехода проезжей части, поведение во дворах и игровых площадках. Кроме этого, с ребятами обсудили правила использования световозращающих элементов на одежде.
В общей сложности специалисты провели с детьми и их мамами викторину, эстафету и флеш-моб.
В конце ребятам подарили тематические памятки, брошюры, светоотражающие браслеты и брилоки.
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Так, воспитанники детского сада №9 в городе Жуковском вместе с мамами поучаствовали в увлекательной и познавательной игре. Так, в самом начале автоинспекторы провели «минутку безопасности» и повторили с ребятами и их мамами правила безопасного перехода проезжей части, поведение во дворах и игровых площадках. Кроме этого, с ребятами обсудили правила использования световозращающих элементов на одежде.
В конце ребятам подарили тематические памятки, брошюры, светоотражающие браслеты и брилоки.
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Мелисса Тимофеева