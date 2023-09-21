В Жуковском специалисты продолжают благоустраивать общественные территории

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсуждался вопрос реализации программы благоустройства территорий.
Глава муниципалитета рассказал, что в округе активно реализуется программа благоустройства. По просьбам жителей специалисты обновили бульвар улицы Маяковского.
Кроме того, преобразился центр города Жуковский.
На сегодняшний день специалисты завершили работы в сквере перед бывшим кинотеатром «Звездный». Работы по благоустройству в городском парке продолжаются, завершить II этап благоустройства парка планируют в следующем году.
Глава Жуковского рассказал про строительство объектов здравоохранения.
В Жуковском построят новую скоростную автодорогу, которая пройдет в объезд посёлков.
Глава округа Жуковский Юрий Прохоров рассказал о программе расселения аварийного жилья.
Глава муниципалитета рассказал, что в округе активно реализуется программа благоустройства. По просьбам жителей специалисты обновили бульвар улицы Маяковского.
На сегодняшний день специалисты завершили работы в сквере перед бывшим кинотеатром «Звездный». Работы по благоустройству в городском парке продолжаются, завершить II этап благоустройства парка планируют в следующем году.
«Сейчас идет благоустройство парка культуры. В этом году мы его начали, в следующем — закончим. Это важный момент в жизни города. Планируем благоустроить сквер «28-й квартал». В 2023-м установим там новую площадку. В следующем году продолжим работы. Также, на сегодняшний день благоустроено много детских площадок, в том числе по вашей программе (11), кроме того, в городском округе Жуковский привели в порядок 30 дворов», — отметил глава округа Жуковский Юрий Прохоров.Читайте также:
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Глава округа Жуковский Юрий Прохоров рассказал о программе расселения аварийного жилья.
Алиса Сергиенко