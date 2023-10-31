В Жуковском стартовал второй этап конкурса «Педагог года-2024»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В подмосковном Жуковском проходит второй тур муниципального этапа конкурса «Педагог года-2024». Об этом сообщили этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, в рамках тура свой урок в 10-м физико-математическом классе презентовал педагог по физике лицея № 14 Вадим Лавров. Во время урока ребята пытались ответить: «Мобильный телефон в руках ученика — помощник или вредитель?». Кроме этого, подростки на занятии подготовили с помощью гаджетов специальный покадровый видеоряд падающего тела.
При этом, открытый рок посетила замглавы Жуковского Ольга Алферова.
Отмечается, что в рамках проекта будут проводится специальные мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение школьников.
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Мелисса Тимофеева