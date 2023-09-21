В Жуковском в преддверии отопительного сезона отремонтируют тепловые сети

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсуждался вопрос ремонта теплосетей, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Глава муниципалитета доложил губернатору, что до начала отопительного сезона 2023-2024 гг. в округе запланирован ремонт тепловых сетей протяженностью 1,8 км. Ремонт будет проводится в рамках госпрограммы.
Также специалисты построят блочно-модульную котельную и сети теплоснабжения в оздоровительном лагере «Восток-2».
Также, Юрий Прохоров рассказал, что на территории округа идёт реконструкция ВЗУ № 5, которая позволит обеспечить чистой водой порядка 40 тысяч жителей округа Жуковский.
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Глава муниципалитета доложил губернатору, что до начала отопительного сезона 2023-2024 гг. в округе запланирован ремонт тепловых сетей протяженностью 1,8 км. Ремонт будет проводится в рамках госпрограммы.
Также специалисты построят блочно-модульную котельную и сети теплоснабжения в оздоровительном лагере «Восток-2».
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Алиса Сергиенко