В Жуковском вручили квартиры троим детям-сиротам

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В Жуковском вручили ключи от квартир молодым людям, оставшимся без попечения родителей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Заместитель главы города Василий Сидоренко вручил ключи от квартир 18-летним Никите Сусалеву, Юрию Никулину и Артёму Фарафонову.
Отмечается, что в течение пяти лет с момента получения, квартиры будут принадлежать муниципалитету, а с молодыми людьми заключат договор найма. По истечении этого срока, при условии, что жильё находится в нормальном состоянии, а все жилищно-коммунальные услуги выплачены, квартиры будут приватизированы.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском откроют первую научную детскую площадку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что в течение пяти лет с момента получения, квартиры будут принадлежать муниципалитету, а с молодыми людьми заключат договор найма. По истечении этого срока, при условии, что жильё находится в нормальном состоянии, а все жилищно-коммунальные услуги выплачены, квартиры будут приватизированы.
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Анастасия Чинкова