В Жуковском вручили паспорта 14-летним жителям

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В Жуковском состоялось торжественное вручение паспортов жителям города, достигшим 14 лет.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа, паспорта в торжественной обстановке получили 12 юношей и девушек. При этом, уточняется, что само мероприятие прошло в «розовой гостиной» Дворца культуры.
Отмечается, что свои первые паспорта гражданина Российской Федерации ребята получили из рук заслуженного летчика-испытателя Валерия Ваньшина и директора городского МФЦ Геворга Казаряна.
Гражданам напомнили, что паспорта молодым жуковчанам торжественно вручают МФЦ совместно с администрацией города.
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Отмечается, что свои первые паспорта гражданина Российской Федерации ребята получили из рук заслуженного летчика-испытателя Валерия Ваньшина и директора городского МФЦ Геворга Казаряна.
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Мелисса Тимофеева