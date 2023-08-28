В Жуковском завершили работы по благоустройству бульвара

Работы по благоустройству проводились на территории 3,7 га, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Эта территория стала продолжением уже обустроенного в прошлом году участка бульвара Маяковского. На территории более, чем 3 га, мы создали современное пространство, которое, как мы надеемся, будет служить не только транзитной зоной, но и местом для отдыха горожан», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.