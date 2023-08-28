В Жуковском завершили работы по благоустройству бульвара

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Работы по благоустройству проводились на территории 3,7 га, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.В рамках проекта специалисты оборудовали новые тротуары, разместили малые архитектурные формы, места для отдыха со скамьями, урны для мусора. Также, дополнительно проводились работы по озеленению территории. Кроме того, специалисты установили новую современную систему освещения и камеры видеонаблюдения.
Благоустройство бульвара в Жуковском проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Эта территория стала продолжением уже обустроенного в прошлом году участка бульвара Маяковского. На территории более, чем 3 га, мы создали современное пространство, которое, как мы надеемся, будет служить не только транзитной зоной, но и местом для отдыха горожан», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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