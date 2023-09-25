В зону проведения СВО передали вездеход из Серпухова

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Из Серпухова в зону проведения специальной военной операции передали модернизированный вездеход ЛуАЗ-969.
О передаче вездехода в зону специальной военной операции сообщил член местной религиозной организации мусульман Серпухова Мансур Юсупов.
Специалисты провели замену двигателя, генератора, рулевой системы и увеличили клиренс, а также установили в салоне светодиодное освещение и предусмотрели возможность быстрого демонтажа сидений из кузова.
Технические решения, которые произвели специалисты, помогут оперативно перевезти бойцов или оказать первую помощь раненым.
В Серпухове работают пункты по созданию маскировочных сетей для участников СВО.
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Специалисты провели замену двигателя, генератора, рулевой системы и увеличили клиренс, а также установили в салоне светодиодное освещение и предусмотрели возможность быстрого демонтажа сидений из кузова.
Технические решения, которые произвели специалисты, помогут оперативно перевезти бойцов или оказать первую помощь раненым.
«Автомобиль послужит хорошим подспорьем нашим ребятам для быстрой перевозки грузов по бездорожью и на пересеченной местности. Это уже второй внедорожник от местной религиозной организации мусульман, третий проходит доработку. Вместе мы сила», — рассказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.Читайте также:
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Алиса Сергиенко