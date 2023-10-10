В зоопитомнике под Волоколамском впервые родился детёныш альпаки

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В Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском впервые появился на свет детёныш альпаки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Малыш стал первым новорождённым в семействе альпак. При этом в зоопитомнике Московского зоопарка возле посёлка Сычёво уже несколько лет разводят диких родственников альпаки – викуний. Окрасом новый обитатель центра пошёл в маму – белый с рыжими пятнами, одно из которых красуется между огромных любопытных глаз», – говорится в сообщении.Самку альпаки с детёнышем отселили в отдельный вольер, чтобы понаблюдать за их поведением и дать окрепнуть.
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