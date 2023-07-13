В Звенигороде нашли гнездо синицы внутри скамейки

Фото: Комлесхоз МО
«О появлении птенцов узнали внезапно. Писк привлёк внимание сотрудников лесничества. Источник звуков стал понятен лишь тогда, когда нашли небольшую щель между доской и кирпичом. Приподняв деревянную основу скамейки, лесничие увидели птенцов», – говорится в сообщении.Лесничие аккуратно вернули доску на место, сохранив укрытие в прежнем виде. Как отметили в Комлесхозе, при съёмке ни один из птенцов не пострадал.
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