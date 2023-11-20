В Звенигороде усилили борьбу с нелегальной миграцией и наркокурьерами

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Борьба с нелегальной миграцией и охрана общественного порядка стали основной темой встречи главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова и начальник УМВД России по муниципалитету Игоря Лопатина с жителями Звенигорода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
«Перед встречей мы собрали все актуальные жалобы и обращения, передали их полицейским, чтобы вместе с правоохранителями выработать совместное решение каждой из проблем. Эта работа выстроена максимально прозрачно и открыто», – подчеркнул Иванов.Так, будет усилен контроль за хостелами и квартирами, которые незаконно используют мигранты в качестве перевалочных пунктов. Такую проблему обозначили жители микрорайонов Супонево, Южный, Верхний Посад и Восточный. На особый контроль полиция возьмёт территорию у магазина «Пятёрочка» на Московской улице. Там, по словам жителей, устраивают сомнительные сходки, организована нелегальная стоянка такси.
«Штат звенигородского подразделения составляет 37 человек. Ежедневно Звенигород патрулируют две машины патрульно-постовой службы, одна машина ГАИ и одна машина Росгвардии. В последний месяц днём и ночью дополнительно выделяются два экипажа ГАИ с оперативниками и участковыми. Это усиленные группы, которые ежедневно патрулируют территорию звенигородского отдела полиции», – сообщил Лопатин.Беспокойство жителей вызывает и деятельность закладчиков наркотиков. Лопатин доложил, что на территории звенигородского отдела раскрыто более 50 преступлений в сфере торговли, сбыта и хранения запрещённых веществ. К уголовной ответственности по тяжким и особо тяжким статьям привлечены 40 человек.
«Есть огромная просьба: если замечаете факты распространения наркотиков, сразу сообщайте нам по номеру 112. Будем оперативно реагировать. Это наш отраслевой показатель – поимка преступников и изъятие из нелегального гражданского оборота наркотических средств», – обратился к инициативным жителям Звенигорода Лопатин.Также на встрече Иванова и Лопатина с жителями Звенигорода обсудили ситуацию с заездом квадроциклов и автомобилей на береговую линию особо охраняемой природной территории Мясина гора. К решению проблемы привлекут экологическую инспекцию и административно-технический надзор.
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