В Звенигороде в будущем году начнут строительство культурно-досугового центра

Фото: Одинцовский г. о.
В звенигородском микрорайоне Супонево появится новый культурно-досуговый центр. Он будет расположен на Нахабинском шоссе. Помещения будущего КДЦ вместе с активными жителями микрорайона осмотрел глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Нежилые помещения на первом и втором этажах корпуса были переданы в безвозмездное пользование Введенскому сельскому Дому культуры «Огонёк». После завершения работ КДЦ станет его филиалом. Как сообщил Иванов, задача на этот год – разработка проекта, чтобы в 2024-м начать ремонт помещений.
В пресс-службе добавили, что в 2021 году Дом культуры «Огонёк» стал победителем конкурса Министерства культуры Московской области на лучшее учреждение культуры, находящееся в сельской местности.
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«Здесь должен появиться полноценный ДК – с творческими мастер-классами, образовательными, спортивными и музыкальными кружками. Кроме того, в новом центре смогут разместиться филиал «Активного долголетия», хор ветеранов и шахматный клуб более чем на 60 человек. В этом году делаем проект, находим средства, а в 2024 приступаем к ремонту. Общая площадь помещений – 467 кв м», – сказал глава округа.
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Лора Луганская