V1.RU: В Госдуме заметили криминального авторитета из Волгограда Махмудова

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На встрече в Государственной думе заметили криминального авторитета из Волгограда и командира отряда «Шторм Z» Алиетдина Махмудова, об этом сообщает V1.RU.
Как отметили в издании, Махмудов являлся заказчиком громкого убийства бизнесмена, а затем попал в места лишения свободы за вымогательство крупной суммы. В настоящий момент Махмудов командует штурмовым отрядом «Шторм Z» в зоне проведения специальной военной операции.
В распоряжении СМИ попало фото, на котором Махмудов и депутат от ЛДПР Андрей Луговой стоят вместе в Государственной думе.
По какому поводу встречались бывший заключенный, командир штурмового отряда и депутат - обе стороны комментировать отказались.
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В распоряжении СМИ попало фото, на котором Махмудов и депутат от ЛДПР Андрей Луговой стоят вместе в Государственной думе.
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