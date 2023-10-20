Вагина в России находится на грани исчезновения

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С карты Тюменской области могут исчезнуть с карты деревня Вагина и поселок Конченбург. Ранее депутаты фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект о запрете использования в названиях населенных пунктов оскорбительных либо неприличных слов.
Кроме того, согласно положениям документа, местным муниципалитетам будет дано право переименования городов и поселков без лишних бюрократических проволочек на федеральном уровне, напоминает URA.RU. Теперь жители тюменской деревни опасаются, что название их малой родины исчезнет с географических карт и из обихода. По данным из открытых источников, населенный пункт был поименован в честь купца Вагина, основавшего в Аромашевском районе Тюменской области первое поселение.
Село Конченбург находится в Нижнетавдинском районе региона. Его название в переводе с древнего сибирско-татарского языка означает «пролитая кровь», а к немецкому слову burg (замок) никакого отношения не имеет. Главной достопримечательностью поселения является старинная мечеть. Согласно новому закону, село может быть легко переименовано, если название покажется неблагозвучным местным властям.
В Тюменской области есть и другие населенные пункты с неоднозначными названиями, которые может постичь та же участь. Среди них, например, Свистуха, Одышка, Бухтал, Верхний Роман, Пивнова, Бобры, Солянка, Усть-Барсук. Да и в других регионах России немало необычных названий. Чего только стоит Большая Пысса в Республике Коми. Исконное название этого старинного села на коми-пермяцком языке по-русски звучит и вовсе неприлично. Можно вспомнить села Лох и Антилохово (в разных областях страны расположены!), Пуково, Пупки, Бухалово, Шалава, Мусорка. Всем им грозит переименование по новому закону, так как, по мнению депутатов, их жители могут подвергаться травле.
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Село Конченбург находится в Нижнетавдинском районе региона. Его название в переводе с древнего сибирско-татарского языка означает «пролитая кровь», а к немецкому слову burg (замок) никакого отношения не имеет. Главной достопримечательностью поселения является старинная мечеть. Согласно новому закону, село может быть легко переименовано, если название покажется неблагозвучным местным властям.
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Александр Бойцов