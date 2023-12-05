Вал антиженских настроений: Депутат Останина призвала защитить россиянок

Фото: IStock/Konstantin Aksenov
Фракция «Новые люди» разрабатывает законопроект об оскорблении чувств женщин. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, отметив, что идея возникла после предложений ввести налог на бездетность и запретить высшее образование женщинам для повышения рождаемости.
Инициативу поддержали не все коллеги Даванкова. Парламентарий Виталий Милонов, например, призвал ввести в этом случае и наказание за недоверие страданиям температурящих мужчин. Однако председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина серьёзно отнеслась к проблеме. В беседе с «Радио 1» она указала на многочисленные антиженские заявления.
По мнению депутата, подобные высказывания в медиапространстве стали звучать чаще из-за неграмотных и непрофессиональных людей, которые стоят у власти. Она также усомнилась в возможности принятия законопроекта, напомнив, что из 450 депутатов в Госдуме только 72 женщины.
В России могут амнистировать некоторую категорию женщин
Матвиенко считает, что запреты абортов не решат проблемы
«Вал антиженских настроений, которые сегодня транслируют отдельные деятели во власти, достиг уже неприличных масштабов и пора бы это остановить. У нас есть закон об оскорблении чувств верующих, так почему бы нам не сделать то же самое в отношении женщин, вернув их на тот пьедестал, на котором они всегда стояли в обществе, — женщина-мать, а не женщина-производительница, задача которой биологическое воспроизводство населения. Хотелось бы, чтобы общество услышало, что честь и достоинство женщин должны быть защищены», — сказала Останина.
«Во власти осень много непрофессионалов, которые подменяют повестку дня. Вместо того, чтобы защищать женщин, молодые семьи, семьи с детьми, их обвиняют в нежелании пополнять численность населения. Это неграмотно, непрофессионально и дискредитирует саму власть. Пусть люди видят, кто находится во власти», — добавила Нина Останина.Читайте также:
В России могут амнистировать некоторую категорию женщин
Матвиенко считает, что запреты абортов не решат проблемы
В Госдуме предлагают платить врачам, которые отговорят пациенток от аборта
Екатерина Шмакова