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«Вам хамит начальство?»: Психолог Кардиакос о том, как фильтровать негатив от руководства

Психолог Кардиакос дала советы о том, как фильтровать хамство от начальства
10 ноября 2023, 13:53
Фото: iStock/Deagreez

Фото: iStock/Deagreez

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с откровенной грубостью со стороны руководителя на работе. Подобные моменты, обычно, достаточно сильно давят на психику, поскольку человек чувствует себя абсолютно беззащитным и безоружным, по отношению к несправедливо грубящему боссу.
Как справляться, если ваш руководитель – хам, а также – как отличить настоящее хамство от «крика человека о помощи», рассказала корреспонденту «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос.

В первую очередь специалист напомнила, что очень часто кричат, капризничают и необоснованно нервничают дети. Однако, стоит понимать, что делают они это не из-за того, что хотят сделать вам, а, наоборот, потому что плохо им. Так они стараются привлечь ваше внимание и вызвать интерес. Взрослые же люди, как не странно, также порой не умеют правильно обрабатывать свои чувства и вымещают их именно посредством хамства.


«Чаще всего это в работе бывает, когда работодатель по-хамски относится к сотрудникам. Его уже и слушать не хочется, но так или иначе приходится», - отметила психолог.

«Хамство – это способ получить желаемое»: Психолог Кардиакос объяснила, почему люди хамят
«Хамство – это способ получить желаемое»: Психолог Кардиакос объяснила, почему люди хамят

При этом, по словам Кардиакос, в таком случае у людей включается защитный механизм «фильтрации». Они слышал слова, однако, не обращают внимание на тон и жестикуляцию.

«Иногда бывает так, что хам действительно внутри своего послания несёт что-то нужное нам», - подчеркнула эксперт.

По её словам, способ донесения информации действительно может быть неприятным и даже не допустимым, но вот смысл сказанного принесёт вам реальную пользу.

«Можно иметь некий набор заранее заготовленных фраз, который вы для себя подготовите. Эти фразы могут быть даже метафоричного подтекста», - посоветовала Кардиакос.

«Текст без смайликов – хамство?»: Психолог Кардиакос раскрыла, как противостоять грубиянам
«Текст без смайликов – хамство?»: Психолог Кардиакос раскрыла, как противостоять грубиянам

Специалист сравнила это с владением иностранным языком – чем больше слова вы знаете – тем увереннее чувствуете себя в чужой стране. Так же и в случае с хамами. Большое количество дежурных защитных фраз позволит вам сыграть с грубияном на одном поле.

«Самое главное – не пытаться переучивать хама, и не имея ресурсов не вступайте с ним в полемику», - в завершении напомнила Кардиакос.

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Умерла космонавт-дублер Терешковой Валентина Пономарёва
Валентина Пономарева, которая была дублером Терешковой, умерла в возрасте 90 лет
10 ноября 2023, 14:27

Фото: iStock/jorgeantonio

Валентина Пономарёва, которая была дублером Валентины Терешковой и так и не полетела в космос, скончалась на 91-м году жизни. Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».
Валентина Пономарёва родилась 18 сентября 1933 года в Москве. Окончила Московский авиационный институт по специальности инженера-механика жидкостных ракетных двигателей, после чего работала в отделении прикладной математики Академии наук СССР. Была зачислена в отряд космонавтов в 1962 году.

Ранее сообщалось, что скончался 88-летний заслуженный строитель РФ Юрий Ус. Он руководил сооружением саркофага после аварии на Чернобыльской АЭС. После чего руководил строительством важных объектов в Калужской области (НПО «Гранат», НПО «Тайфун» и цеха КТЗ).

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«Посыпают ядом»: чем догхантеры травят собак и как защитить питомца
10 ноября 2023, 14:19

Фото: IStock/WebSubstance

Случаи обнаружения людьми отравленных приманок для собак особенно участились в последнее время. Например, мясные продукты с отравляющими веществами были найдены в парке «Кусково», в связи с чем был введен запрет на выгул собак за пределами территории приютов, расположенных рядом с парком. Жертвами догхантеров могут стать не только бездомные собаки, но и домашние. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в беседе с «Радио 1», как защитить своего питомца.
«Даже самый послушный питомец может стать жертвой догхантеров, подобрав отравленную еду или понюхав такую приманку. Отравление происходит при поедании или слизывании ядов. Собака может отравиться даже при занюхивании вещества. Без экстренной ветеринарной помощи гибель собаки неизбежна. Поэтому очень важно не только обучать собаку не поднимать с земли, но и внимательно следить за ней на прогулке», – советует Голубев.

Как защитить питомца

 
Кинологи назвали внимательность, бдительность и ответственность залогом безопасности питомца. Собаку следует научить командам: «Фу!», «Дай!» и «Нельзя!», чтобы во время прогулки, любимец не подобрал отравленный продукт. Помимо этого, хозяин должен следить за собакой во время прогулки, так как дрессировка не гарантирует полной безопасности.
 
Если хозяин питомца узнает, что в парке, куда он обычно ходит на прогулку, были замечены подозрительные предметы, разбросаны остатки пищи с таблетками и т.д., в первую очередь об этом нужно сообщить в правоохранительные органы. Также следует отказаться от прогулок в этих местах. Если поблизости нет другой, подходящей для выгула собаки территории, то питомца нужно держать на поводке или надеть на него намордник.
 
Тем хозяевам, чьи питомцы не знают команд или плохо их выполняют, кинологи советуют выгуливать собаку только на поводке и в наморднике (это особенно касается тех питомцев, которые часто что-то подбирают на улице). Особое внимание нужно уделить тому, что собака облизывает или обнюхивает. Из маршрута прогулок нужно исключить участки вблизи свалок или за гаражами, места скопления бездомных собак (это также небезопасно, поскольку стая может начать защищаться и агрессивно реагировать как на человека, так и на питомца).
 
Если хозяин отпускает питомца с поводка, то за ним стоит внимательно следить, чтобы успеть отобрать приманку, если собака ее подберет.
 
Почему собака писается при встрече хозяина, и что делать? – советы кинологов
Почему собака писается при встрече хозяина, и что делать? – советы кинологов

Первая помощь


Если у хозяина питомца возникли подозрения, что собака отравилась, нужно срочно обращаться за помощью в ветеринарную клинику. Кинологи назвали первые симптомы отравления: дрожь в теле, шаткая походка, рвота, пена из пасти, потеря координации и судороги. У хозяина есть 30 минут, чтобы оказать пострадавшему питомцу помощь. Любое промедление может оказаться смертельным для собаки.
 
Если добраться к ветеринару за помощью в течение 30 минут возможности нет, то хозяин питомца должен предпринять следующие действия:
 
  1. ввести внутримышечно или внутривенно витамин В6 в дозировке 1–10 мг на 1 кг веса собаки (это вещество не токсично, передозировки бояться не стоит);
  2. постараться вызвать у питомца рвоту, влив ему в глотку кипяченую воду (лучше с помощью шприца или клизмы);
  3. дать абсорбенты (энтеросгель, активированный уголь, сорбекс, энтеросорб или полифепам);
  4. сделать собаке очистительную клизму или дать слабительный раствор сульфата натрия либо сульфата магния (1 ст. ложка на стакан воды);
  5. дать обильное питье и мочегонные средства.
После оказания первой помощи собаке, нужно обязательно обратиться к ветеринарному врачу.
 
Кинологи раскрыли, когда вылизывание лап может быть опасно для собаки
Кинологи раскрыли, когда вылизывание лап может быть опасно для собаки

Важно помнить, что догхантеры раскладывают опасные вещества не только в парках, но и во дворах жилых домов. Иногда они просто посыпают ядом места, где обычно гуляют и метят собаки, отравление может произойти даже при занюхивании вещества.

Если питомец съел или занюхал яд, без экстренной ветеринарной помощи собака погибнет. Догхантеры используют такие вещества и в таких комбинациях, которые практически не оставляют животному шансов. К сожалению, большинство из этих веществ можно свободно купить в хозяйственном магазине или в обычной аптеке.

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#тревога
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Совещание по газовой безопасности прошло в Дубне
10 ноября 2023, 13:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Зампред правительства Московской области Мария Нагорная провела совещание по газовой безопасности в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
На совещании был поднят вопрос о переходе округа на новую модель обеспечения газовой безопасности в соответствии со стандартами региона.

Из-за перехода унифицированную схему техобслуживания жители Подмосковья часто становятся жертвами мошенников.

«От работы представителей управляющих компаний, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области в том числе зависит на данный момент безопасность наших жителей. Как людям, которым доверяют жители подмосковных МКД, которые непосредственно взаимодействуют с собственниками жилых помещений, мы готовы ответить на все вопросы, чтобы заранее прийти к понимаю по реперным точкам», - подчеркнула Мария Нагорная. 

Стоит отметить, что с января 2024 года в Московской области обслуживание газового оборудования будет производиться только АО «Мособлгаз». 

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#подмосковье
#дубна
#безопасность
#мособлгаз
#жители
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Умер инженер Ус, отвечавший за сооружение саркофага на Чернобыльской АЭС
10 ноября 2023, 13:15

Фото: iStock/SergeyPankratov

Скончался 88-летний заслуженный строитель РФ Юрий Ус.
Он руководил сооружением саркофага после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Ушёл из жизни Почетный гражданин Калужской области, Заслуженный строитель Российской Федерации Юрий Алексеевич Ус», - сообщил  губернатор в Telegram-канале.
Юрий Ус входил в число ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. После чего руководил строительством важных объектов в Калужской области (НПО «Гранат», НПО «Тайфун» и цеха КТЗ).

С августа 1986 года Юрий Ус занимал пост главного инженера специального строительного управления (УС-605) для сооружения саркофага над ЧАЭС. Должность специалист занимал 2 месяца.

Ранее сообщалось, что заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался на 41-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом рассказал экс-глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

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#новости
#строители
#строительство
#смерть
#почётный гражданин мо
#россия
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Глава Дубны Тихомиров обсудил с жителями вопросы благоустройства дворов
10 ноября 2023, 13:11

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Глава округа Максим Тихомиров встретился с жителями и обсудил перспективы благоустройства общей дворовой территории. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Михаил Тихомиров провел встречу с жителями дома 14 по улице Попова и дома 31 по проспекту Боголюбова.

«В этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва мы провели ямочный ремонт на самых аварийных, самых опасных участках дорог во дворах. Постарались коснуться всех районов города. И с задачей справились», - отметил глава.

Кроме этого, он подчеркнул, что в 2024 году в городском округе продолжиться комплексное облагораживание территорий у домов.

Стоит отметить, что жители жаловались главе на ​управляющие компании, поэтому он поручил заместителю взять под контроль работу УК.

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#дубна
#подмосковье
#благоустройство
#контроль
#жители
#дома
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Стало известно о прибытии двух бортов в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа
РИА Новости: В Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из Газы
10 ноября 2023, 13:00

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

В Каир прибыли два специальных борта для эвакуации российских граждан и граждан стран СНГ из сектора Газа в Египет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный осведомленный источник.

«На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа», — рассказал собеседник агентства.
Он также утверждает, что скоро в столицу Египта прилетит еще один самолет. Ожидается, что первые россияне смогут покинуть анклав 10 ноября.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что действия Израиля в секторе Газа приведут к неизбежному расширению масштабов военного конфликта на Ближнем Востоке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#самолет
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#новости
#израиль
#эвакуация
#сектор газа
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Ростех впервые за 30 лет продемонстрирует за рубежом образец Ил-76МД-90А(Э)
10 ноября 2023, 12:54

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Ростех в первый раз в истории современной России продемонстрирует за рубежом тяжелый транспортный самолет - Ил-76МД-90А(Э).
Об этом рассказали журналистам в пресс-службе госкорпорации.

«Госкорпорация «Ростех» представит порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на международной выставке Dubai Airshow 2023»,-сообщили в пресс-службе.
Главной премьерой будет тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Также состоится международный дебют модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М и укороченного 5,56 мм автомата Калашникова АК-19.

В экспозицию попадёт продукция Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), «Вертолетов России», Росэлектроники, концерна «Калашников». Также будет представлена управляемая ракета «Изделие 305Э».  

Ранее сообщалось, что российские снайперы получили новейшие высокоточные винтовки Raptor для работы в зоне проведения спецоперации. Каждая винтовка разработана под требования конкретного стрелка, что позволяет обеспечить высокую точность выстрела.

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#ростех
#самолет
#самолёты
#оружие
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#россия
#страны
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В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании для добровольцев
В ГД внесли проект о наказаниях для добровольцев за преступления против службы
10 ноября 2023, 12:46

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому для добровольцев предусматривается уголовная ответственность за преступления во время прохождения службы. Соответствующий документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), сообщают РИА Новости.

В пояснительной записке указано, что участников добровольческих формирований обеспечивают оружием, техникой и прочини необходимыми средствами, они участвуют наравне с военнослужащими ВС РФ. Но при этом, они не несут уголовную ответственность за порчу военного имущества, добровольную сдачу в плен, а так же за преступления, современные во время мобилизации.

Авторы законопроекта обратили внимание на то, что документ учитывает отличия правового статуса военных и добровольцем при распространении на них статей УК РФ о преступлениях против военной службы.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели перед госпраздниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#законопроект
#вс рф
#мобилизация
#военные
#госдума
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Основатель портала Superjob.ru Захаров раскрыл, куда пропали вахтовики
Основатель портала Superjob.ru Захаров: Вахтовики уехали на СВО по контракту
10 ноября 2023, 12:41

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В России возник дефицит вахтовиков разных профессий. Особенно остро их стало не хватать в Башкортостане. Объем предлагаемых вахтовых вакансий там достигает 6% от общего числа предложений.
Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров объяснил, с чем может быть связан дефицит кадров.

«Многие из тех, кто ездил, например, строить газопроводы, осваивать новые земли, сейчас работают в зоне СВО по контракту. При этом, если стоит выбор между работой курьером и вахтой, многие выбирают работу курьера. Свободы сильно больше, зарплата несильно меньше, а работа легче», объясняет Алексей Захаров.
Эксперт отмечает, что в живой экономике абсолютно всегда во всех сферах существует дефицит кадров. Сейчас он наблюдается в промышленности и в сфере услуг.

«В сферу услуг привлекается большое количество людей. В результате идёт отток из сферы промышленности. Это не очень хорошо для экономики. Мы, конечно, привыкли, и нам приятно, когда пицца приезжает за 15 минут. Но вряд ли мы с нашей производительностью труда в промышленности можем себе позволить такую сферу услуг».
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