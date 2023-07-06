Вассерман подтвердил свою госпитализацию

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман был госпитализирован в состоянии средней тяжести, об этом сообщил Telegram-канал Mash. О своем состоянии он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Чувствую я себя хорошо, но врачи, найдя некоторые основания для подозрения на диабет, решили обследовать меня подробнее. У меня обнаружилось небольшое окно в расписании, примерно день, вот и решили этим воспользоваться, чтобы проверить все подробнее», - объяснил Вассерман.
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Татьяна Лаврова