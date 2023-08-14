Вассерман предложил провести голосование об отмене английского языка в России

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«Прежде чем решить, стоит ли приводить в жизнь предложение Минтранса, я бы постарался собрать статистику: какая часть приезжающих из-за рубежа в нашу страну владеют русским языком, хотя бы в той мере, чтобы понимать уровни на указателях, а какая – английским. И принимал решение, исходя из этой статистики <…> Для статистики служат и опросы общественного мнения, и прямые голосования. Поэтому, прежде чем принимать решения на основании обращений, надо серьезно поработать со статистикой, а может быть, и до голосования дойти», — сказал Вассерман.Читайте также:
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