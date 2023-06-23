Вассерман прокомментировал инициативу отмены ЕГЭ

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Однако, заявил парламентарий, в системе ЕГЭ всё же необходимы изменения. Так, Вассерман считает, что экзамен необходимо дорабатывать, включив в него вопросы не только на знание предмета, но и на понимание.
«Я полагаю, что ЕГЭ останется, но важный фактор — экзамен единый, он и выпускной, и вступительный, а это приводит к сильному напряжению для учеников. Понятно, что это повышает нагрузку, нервное напряжение. Хотя в жизни напряжений не избежать, а по сравнению с жизненными ситуациями ЕГЭ кажется мелочью», — добавил в беседе с NEWS.ru Вассерман.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что парламентарии от фракции ЛДПР внесут в Государственную думу на рассмотрение законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как в качестве выпускного итогового испытания в школах, так и вступительного в вузах.