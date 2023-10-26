Вассерман: Журналистам пора искать работу землекопа или швеи-мотористки

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Искусственный интеллект (ИИ) стал справляться с журналистской работой лучше, чем обученные профессионалы, такое заявление сделал депутат Госдумы Анатолий Вассерман в ходе заседания Совфеда.
«Поэтому моим коллегам-журналистам, в совершенстве освоившим эти специальности, пора искать себе работу более интеллектуальную. Ну, не знаю - землекопы, швеи-мотористки, может быть кто-то даже до экскурсовода поднимается», - прокомментировал ситуацию Вассерман.
По словам депутата, ИИ гораздо лучше справляться с составлением кликбейтов, фейк-ньюс и с рерайтингом. Алгоритмы нейросети способны виртуозно пересказывать чужие мысли, при этом, подгоняя их под необходимую повестку дня.
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