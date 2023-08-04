Ватикан больше тысячи лет ошибочно называл Марию Магдалину блудницей

Фото: РИА Новости/Алексей Бушкин
Сегодня, 4 августа, православные отмечают День памяти Марии Магдалины. Ученые-библеисты привели доказательства того, что Ватикан более тысячи лет ошибочно считал равноапостольную святую падшей женщиной, которая затем раскаялась.
В главном и наиболее достоверном источнике о жизни Иисуса Христа и его последователей — святом Евангелии — Мария Магдалина упоминается всего шесть раз. И ни там, ни в более поздних церковных преданиях нет никаких упоминаний о том, что она была проституткой. Однако творцы Старого Света называли ее «святой блудницей».
Все дело в ошибке одного из понтификов. В 591-м году римский папа Григорий Великий составил для паствы послание, в котором проанализировал один из эпизодов. Незадолго до распятия к Иисусу, возлежавшем в доме фарисея, пришла грешница. Она омыла его ноги слезами, вытерла волосами и смазала миром. Христос отпустил ей грехи. Звали женщину Марией из Вифании. Папа Григорий невольно отождествил ее с Марией Магдалиной. Современные ученые-библеисты также считают, что в этом случае произошло как бы наложение одного образа на другой.
Мария Магдалина внесла огромный вклад в распространение христианского вероучения. За это в Церкви ее удостоили титула равноапостольной.
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Все дело в ошибке одного из понтификов. В 591-м году римский папа Григорий Великий составил для паствы послание, в котором проанализировал один из эпизодов. Незадолго до распятия к Иисусу, возлежавшем в доме фарисея, пришла грешница. Она омыла его ноги слезами, вытерла волосами и смазала миром. Христос отпустил ей грехи. Звали женщину Марией из Вифании. Папа Григорий невольно отождествил ее с Марией Магдалиной. Современные ученые-библеисты также считают, что в этом случае произошло как бы наложение одного образа на другой.
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Александр Бойцов