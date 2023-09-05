Важный для российской экономики объект построили в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Компания «Меттойл» начала разрабатывать высокотехнологичное оборудование для нефтегазодобычи, которое раньше в РФ не производилось вовсе. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 1 миллиарда рублей. проект помог создать 170 новый рабочих мест, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Строительство объекта было реализовано при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона. Проект удалось реализовать в кратчайшие сроки — за 15 месяцев.
Объект площадью 9,7 тыс. кв. метров. Министерством жилищной политики выдано разрешение на ввод в эксплуатацию техническому заказчику «Смарт Инжиниринс».
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
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