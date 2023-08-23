Важным событием для Подмосковья стало онлайн-движение «Книга рекордов учителя»

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Образовательные учреждения сняли видеоролики на определенную тематику и загрузили на сайт движения. Посмотреть ролики можно на сайте.
На сайте представлены разные тематики:
— Выдающиеся выпускники. Учителя рассказывают о поступлении выпускников образовательной организации в ТОП-5 вузов страны.
— Высокий балл ЕГЭ рассказывает о получении выпускниками высоких баллов по итогам единого госэкзамена.
— Герои России представляет сюжеты об учениках, выпускниках и/или учителях имеющих звание «Героя России» и другие.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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