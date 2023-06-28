ВЦИОМ назвал самые частые фобии россиян

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ВЦИОМ: среди самых частых страхов россиян — страх высоты, глубины, змей и стоматологов
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что первое место среди самых частых фобий россиян делят между собой страх высоты и змей — 30 и 28 процентов соответственно. Об этом сообщает РИА Новости.
Высоты боятся 34% женщин и 25% мужчин. Боязнь змей преобладает у женщин – 35%, в то время как лишь 19% мужчин имеют этот страх.
Также к популярным фобиям относятся: боязнь водных пространств и глубины (24%), страх стоматологов и насекомых (18%) и боязнь замкнутых пространств (12%). Выступать перед публикой и летать на самолетах боятся 11 и 10 процентов россиян.
Сообщается, что ничего из перечисленного не боится 21 процент населения: 27% мужчин и 16% женщин.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что названа причина страха старости.
Высоты боятся 34% женщин и 25% мужчин. Боязнь змей преобладает у женщин – 35%, в то время как лишь 19% мужчин имеют этот страх.
Сообщается, что ничего из перечисленного не боится 21 процент населения: 27% мужчин и 16% женщин.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что названа причина страха старости.
Екатерина Коршунова