ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг доверия Путину

Фото: сайт Кремля
ВЦИОМ: уровень доверия Путину среди россиян достиг 78,6%
Уровень доверия российскому президенту Владимиру Путину по новым опросам превысил 78%. Такие результаты социологического исследования приводит ВЦИОМ.
В агентстве уточнили, что показатель доверия теперь держится на уровне 78,6%. Однако меньше россиян стали одобрять деятельность президента — 74,8% населения, что меньше на 1,3 процентных пункта прошлых изменений.
В свою очередь, деятельность правительства ободряют так же меньше — 50,1% граждан (при снижении в 0,6 п. п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 51,7%.
Путин заявил, что испытывает к Дагестану теплые чувства;
Путин призвал брать пример с мусорной жабы в вопросах экологии;
Путин: Российские компании могут осваивать мировые рынки.
В агентстве уточнили, что показатель доверия теперь держится на уровне 78,6%. Однако меньше россиян стали одобрять деятельность президента — 74,8% населения, что меньше на 1,3 процентных пункта прошлых изменений.
Читайте также:
Путин заявил, что испытывает к Дагестану теплые чувства;
Путин призвал брать пример с мусорной жабы в вопросах экологии;
Путин: Российские компании могут осваивать мировые рынки.
Андрей Гаврилов