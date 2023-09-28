Вебкам-модель зарабатывает миллионы на странном фетише поклонников

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«Я подумала, что это такое поздравления с днем рождения или что-то в этом роде. Но потом я стала получать очень похожие запросы и поняла, что это реальный фетиш»,-рассказывает девушка.
Позже модель выяснила, что страсть к воздушным шарам носит название инфлатофилия.
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