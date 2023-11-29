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Москву накроет очередной снегопад вечером 29 ноября

Синоптик Шувалов: 29 ноября в Москве ожидается сильный снегопад
29 ноября 2023, 14:15
Фото: iStock/WDnet

Фото: iStock/WDnet

Вечером в среду, 29 ноября, Москву и область накроет мощный снегопад, который продлится до середины четверга. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Эпоха южных циклоном не заканчивается. Очередной уже дал о себе знать облаками, которые закрывают небо. Они будут уплотняться и уже сегодня вечером в районе 19.00-21.00 ждем переднюю кромку фронтальной зоны это циклона. Поэтому начиная с 21.00 29 ноября начнет сыпать снег, и это продолжится большую половину следующего дня», - рассказал Шувалов.

Синоптик призвал жителей столичного региона быть готовыми к очередному всплеску пробок на дорогах, так как снежный покров может вырасти еще на 6-8 см.


По словам специалиста, в четверг также ожидается снег, а воздух прогреется до 0 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье температура пойдет на спад. Ночью ожидается до 5-10 градусов мороза, а днем – до 6-8 градусов ниже нуля.

При этом в Якутии будут происходить значительные перемены в погоде. 1 декабря там ожидается до 25 градусов мороза, однако уже спустя 3-4 дня столбики термометров опустятся до минус 45 градусов.

Однако в Крыму и Краснодарском крае в первые три дня декабря температура воздуха прогреется до 16-18 градусов. Также ожидается юго-западный ветер до 15-18 м/с. Для этого времени года такая температура считается довольно высокой, заключил Шувалов.

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Умер многолетний компаньон Баффета Чарльз Мангер
29 ноября 2023, 14:23

Фото: istock / SergeyPankratov

Чарльз Мангер скончался в калифорнийской больнице на 100 году жизни.
В США умер 99-летний американский инвестор и бизнесмен Чарльз Мангер, который был многолетним партнером легендарного Уоррена Баффета, сообщает холдинг Berkshire Hathaway.

«Berkshire Hathaway не смогла бы достичь своего нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли», —сказано в пресс-релизе компании.
Уоррен Баффета и Чарльз Мангер познакомились в 1959 году, а в 1978 году Мангер присоединился к Berkshire Hathaway. Он занял место вице-председателя. Под их руководством активы компании возросли более чем в 2,5 тысяч раз. Бумаги Berkshire Hathaway – самые дорогие ценные бумагами в истории.

Одна акция класса А стоит более $546 тысяч. Холдингу полностью принадлежит торговая марка Duracell, доли в American Express, Coca-Cola, Apple, а также Bank of America.

Состояние Баффета оценивалось в $100 млрд, а Мангера — в $2,6 млрд. Большую часть богатства они отправили на благотворительность, а именно в сферу образования.

В мае 2022 года Мангер предсказывал обвал стоимости криптовалют.

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#сша
#общество
#экономика
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Волынец призвала не ограничивать страховой стаж многодетных матерей
29 ноября 2023, 13:59

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей.
Она пояснила, что сейчас женщины, родившие и воспитавшие более четырёх детей и находившиеся в декрете до 1,5 года с каждым ребёнком, уже в заведомо невыгодных условиях. По словам Волынец, складывается ситуация, когда пенсия уменьшается из-за неучёта остальных периодов ухода за детьми, которые родились в семье после четвёртого ребёнка.

«Прошу инициировать разработку законопроекта о внесении изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях», исключающих ограничение по учёту страхового стажа у женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

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#многодетная семья
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В Краснодарском крае состоится XXVIII семинар по вопросу детского отдыха
29 ноября 2023, 13:58

Фото: istockphoto/omgimages

Тема семинара в 2024 году: «Детский отдых – пространство воспитания и развития ребенка».
С 12 по 17 февраля 2024 года в Краснодарском крае на территории Сириуса состоится XXVIII учебно-методический семинар для организаторов детского отдыха. 

Семинар проходит с 1997 года. Он объединяет слушателей со всех уголков страны. Участники семинара проходят обучение и получают возможность обменяться опытом внешкольной работы с представителями российских регионов.

Организаторами семинара выступают Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» и педагогический центр «Каникулы». 

Также в Санкт-Петербурге проведут XIII Всероссийскую премию «Эксперт года 2024», где участники смогут предложить прорывные идеи и инициативы в масштабе своего региона. Об этом сообщает ООО «Эксперт» Центр Аналитики».

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#краснодарский край
#новости
#общество
#дети
#школьники
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В Московской области завершили капремонт шести мостов
29 ноября 2023, 13:51

Фото: Минтранс МО

Подмосковные дорожники завершили капремонт шести мостов на региональной сети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Капитально отремонтировали шесть мостов, путепроводов, мостовых переходов в шести округах. Полностью были демонтированы и возведены новые мосты через реку Осётр в Серебряных Прудах и через реку Вырку в Орехово-Зуеве, а также путепровод у деревни Ширяевской в Егорьевске. Сейчас ремонтные работы продолжаются ещё на семи мостах», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
В пресс-службе добавили, что в Истре отремонтировали пешеходный мост через реку Песочную на Волоколамском шоссе, в Серпухове – путепровод через железнодорожные пути на ул. Пушкина, в Наро-Фоминске на площади Свободы отремонтировали мостовой переход через реку Нару.  
 
В декабре планируют завершить первый этап капремонта на путепроводе через железную дорогу на ул. Федотовской в Воскресенске и на мостовом переходе через реку Черноголовку на ул. Советской Конституции в Ногинске. Также в декабре завершат ремонт водопропускного сооружения через ручей в деревне Матюково городского округа Ступино.

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#подмосковье
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Сходки, драки и зоны влияния: на что идут подростки после просмотра сериала «Слово пацана»
Сериал «Слово пацана» могут запретить после проверки Роскомнадзора
29 ноября 2023, 13:34

Фото: iStock/AlexLinch

В начале ноября 2023 года на стриминговых платформах вышла криминальная драма «Сердце пацана. Кровь на асфальте». Фильм вскоре прозвали «главным сериалом года», а цитаты из него стали разлетаться среди молодежи. Однако вскоре картина привлекла к себе внимание общественности. О том, почему трансляцию сериала хотят запретить, и как с выходом фильма связывают рост подростковой преступности в Татарстане, расскажет редакция «Радио 1».

Про что сериал «Слово пацана»


Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел в ноябре 2023 года. Действие драмы разворачивается в 1980-х годах в Казани. Главный герой – скромный и тихий 14-летний школьник, который попадает в молодежную группировку, по законам которой, уличный мир делится на «ровных пацанов» и «чушпанов». Герою предстоит доказать, что он достоин быть членом банды и пролить первую кровь в драке.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»: отзывы


После выхода на экраны ностальгической драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте», мнения зрителей разделились. Одни с нетерпением ждут продолжения истории, а другие уверены, что картина может романтизировать образ уличных беспредельщиков, что приведет к росту преступности среди несовершеннолетних.

Почему сериал «Слово пацана» могут запретить

 
С просьбой провести проверку кинокартины на предмет несоответствия сериала традиционным ценностям, в Роскомнадзор обратилась омбудсмен по правам детей в Татарстане Ирина Волынец. Она обратила внимание на то, что «Слово пацана» формирует у подростков ложное представление о криминальном мире и пропагандирует бандитизм. Омбудсмен также выступила с инициативой о блокировке сайтов, где идет трансляция картины.

В беседе с изданием НСН Волынец разъяснила суть своих претензий и заявила, что после выхода сериала уже зафиксирован всплеск детской преступности.

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По ее словам, картину «Слово пацана» скачали рекордное количество раз. На фоне выхода картины, подростки начали имитировать группировки, вступать в сообщества.  Волынец подчеркнула, что ее мнение о необходимости запрета трансляции проекта, поддерживают власти и правоохранительные органы.

Омбудсмен отметила, что несмотря на возрастные ограничения фильма 18 , несовершеннолетние могут посмотреть его трансляцию в свободном доступе, так как у родителей нет возможности контролировать интересы детей в виртуальном пространстве. Волынец добавила, что фильм направлен «на разрушение», хоть снят талантливо.

В Татарстане подростки образовали ОПГ


Школьники Татарстана после выхода фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте» стали инсценировать массовые разборки и создавать группировки. Об этом пишет телеграм-канал  Mash Iptash. По информации портала, правоохранители заинтересовались «флешмобом» среди несовершеннолетних, и инициировали проверку. Оказалось, что дети «просто играли» и фактов правонарушений зафиксировано не было.
 


Мизулина пообещала посмотреть сериал «Слово пацана»


Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что нашумевшую картину «Слово пацана. Кровь на асфальте» она не смотрела, но в скором времени намерена ознакомиться с кинолентой. Мизулина сообщила, что с жалобами на сериал к ней не обращались, а наоборот, ее подписчикам сериал показался поучительным.

«Казанский феномен» в сериале «Слово пацана»


Омбудсмен по правам детей в Татарстане Ирина Волынец назвала картину «Слово пацана» оправданием «казанского феномена», который был распространен не только в Татарстане, но и за его пределами. Это явление захватило подростков больших городов Союза, которые сплачивались в группировки, а затем создавали целые преступные банды.

К середине 1980-х годов Татарстан был поделен на «сферы влияния» группировок. Количество участников сначала доходило до нескольких сотен, а затем измерялось тысячами. Несовершеннолетние члены банд устраивали разборки за территорию, имели связи с крупными ОПГ, «крышевали» торговцев.
 
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#подростки
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#сериал
#омбудсмен
#татарстан
#проверка
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В Московской области полностью выполнили программу по благоустройству
29 ноября 2023, 13:23

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В Подмосковье завершилась программа по благоустройству 2023. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В Подмосковье полностью завершились запланированные работы по благоустройству территорий регионов на 2023 год.

«Мы завершили в полном объеме программу благоустройства в этом году. Из запланированных на этот год работ 59 объектов все сданы.  Завершено благоустройство 22 парка и лесопарка, 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 6 набережных. На следующий год у нас запланирован большой объем работ. Это 72 территории, среди которых 39 общественных пространств, 13 парков, 10 лесопарков и столько же детских скверов. Это новая программа, которую мы начнем со следующего года», — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Кроме этого,также была проведена колосальная работа по благоустройству территорий у станций МЦД. В порядок привели пространства 24 станций третьего и четвертого диаметров.

Стоит отметить, что на 2024 году запланировано благоустройство 72 объекта: 39 общественных территорий, среди которых пешеходные зоны и площади, скверы «у дома» и набережные, 13 парков и 10 лесопарков, а также 10 детских скверов.

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В Петербурге пройдет XIII Всероссийская премия «Эксперт года 2024»
29 ноября 2023, 12:56

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Санкт-Петербурге проведут XIII Всероссийскую премию «Эксперт года 2024», где участники смогут предложить прорывные идеи и инициативы в масштабе своего региона. Об этом сообщает ООО «Эксперт» Центр Аналитики».
Ежегодная премия стала открытой площадкой для выявления экспертов в актуальных сферах деловой и общественной жизни России. Всего будет представлено 20 номинаций, которые охватят все сферы жизни каждого из регионов. К участию в конкурсе приглашаются представители бизнеса, экспертного сообщества, властных структур и общественных организаций региона. Участие в конкурсе бесплатное.

Экспертный Совет премии традиционно возглавит директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Здесь определят лидеров, которые смогли реализовать прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы в своем регионе, стране или мире.
 
Заявки на участие будут приниматься до 20 января 2024 года. Номинировать эксперта или экспертную группу могут коллективы компаний, отраслевые профессиональные объединения, члены отраслевых и межотраслевых экспертных советов, представители государственного сектора и бизнеса. 

После будет сформирован шорт-лист, который представят на рассмотрение членам Экспертного Совета. Далее будут определены победители конкурса в каждой из номинаций.  Награждение лауреатов премии «Эксперт года — 2024» состоится в Санкт-Петербурге.

Более подробную информацию можно узнать здесь.

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#эксперт
#премия
#победители
#конкурс
#бизнес
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Сын телеведущей Тутты Ларсен ушёл в армию
29 ноября 2023, 12:46

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

Сына телеведущей Тутты Ларсен Луку призвали на службу.
Телеведущая сообщила об этом в личном блоге и рассказала, что не сразу приняла решение сына. 

«Сегодня отбыл в место прохождения срочной службы в вооруженных силах РФ. Да, это его выбор, и он его жестко отстаивал. Нет, мы приняли не сразу, но, когда поняли, что все серьезно, поддержали. Да, я считаю, что это достойное решение и горжусь своим сыном. Прошу молитв», — такое сообщение написала Тутта Ларсен в личном блоге. 
Тутта Ларсен в 2005 году родила первого ребёнка Луку от журналиста и писателя Захара Артемьева, который не общается с сыном. По словам мужчины, ему не дали возможности наладить контакт с ребёнком. Лука носит фамилию своего отчима музыканта Валерия Колоскова. Ларсен и Колосков воспитывают двоих общих детей: 13-летнюю Марфу и 8-летнего Ивана. 

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#дети
#родители
#шоу-бизнес
#семья
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Глава Одинцова Иванов поздравил с юбилеем Всероссийское общество инвалидов Звенигорода
29 ноября 2023, 12:39

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поздравил Всероссийское общество инвалидов Звенигорода с 35-летием и передал подарки к юбилею. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Звенигородский филиал Всероссийского общества инвалидов – это большая и дружная семья. Люди здесь всегда поддерживают друг друга и активно участвуют в жизни округа, занимаются волонтёрским трудом. Например, одна из женщин почти каждый день ездит в Ершово, где плетёт маскировочные сети. Другая шьёт носилки и вещи для госпиталей. В микрорайоне Пронина у звенигородского общества инвалидов есть помещение, где они встречаются, знакомятся, общаются, играют в настольные игры, занимаются творчеством», – отметил Иванов.
Он добавил, что по случаю юбилея передал в подарок микроволновую печь и многофункциональное устройство. Глава округа пожелал, чтобы новая техника сделала штаб-квартиру общества ещё более уютной. Другой подарок обществу инвалидов подготовил клуб «Активное долголетие». Это экскурсия в Егорьевский историко-художественный музей, которая состоится в декабре.
 
Всероссийское общество инвалидов Звенигорода насчитывает 110 человек. В нём состоят инвалиды 1, 2 и 3 групп по общему заболеванию. Возраст участников – от 18 лет. Есть и те, кому сейчас 85 и 90 лет.
 
В пресс-службе напомнили, что 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Всероссийское общество инвалидов Звенигорода в этот день отметит 35-летие.

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#московская область
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