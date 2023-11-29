Москву накроет очередной снегопад вечером 29 ноября

В начале ноября 2023 года на стриминговых платформах вышла криминальная драма «Сердце пацана. Кровь на асфальте». Фильм вскоре прозвали «главным сериалом года», а цитаты из него стали разлетаться среди молодежи. Однако вскоре картина привлекла к себе внимание общественности. О том, почему трансляцию сериала хотят запретить, и как с выходом фильма связывают рост подростковой преступности в Татарстане, расскажет редакция «Радио 1».