«Ведомости»: в России составляют списки общавшихся с иностранцами учёных

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Минобрнауки требует от институтов РАН составить поименные списки тех, кто участвовал в международных мероприятиях, для «формирования плана участия» в таких мероприятиях.
Аналогичную отчетность требовали в 2019 году, но этот порядок отменили.
Институты Российской академии наук по требованию Минобрнауки собирают поименный список участников всех международных научных мероприятий за нынешний год как с российской, так и с иностранной стороны, пишут «Ведомости».
Сотрудников институтов РАН обязали представить «детализированные сведения» об участниках международных мероприятий.
Необходимо указать официальное название мероприятия, контингент участников, перечень стран, из которых прибыли участники, и их число. Также потребовали пофамильный список сотрудников института, участвующих в мероприятии, и иностранцев.
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Институты Российской академии наук по требованию Минобрнауки собирают поименный список участников всех международных научных мероприятий за нынешний год как с российской, так и с иностранной стороны, пишут «Ведомости».
Необходимо указать официальное название мероприятия, контингент участников, перечень стран, из которых прибыли участники, и их число. Также потребовали пофамильный список сотрудников института, участвующих в мероприятии, и иностранцев.
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Мария Фирсова